Vigilance charançon de la tige du colza : un nouvel OAD en plus des cuvettes

Un stress hydrique ou une attaque d’un autre ravageur au printemps sur un colza préalablement affaibli par le charançon de la tige peuvent accentuer les dommages sur la culture. Le positionnement de l’intervention insecticide est déterminant pour garantir l’efficacité de la protection. Le raisonnement tactique repose alors sur les relevés rapportés par les réseaux de cuvettes jaunes (BSV ou autres) et un bon examen du stade du colza.

Vigilance lorsque les vols sont précoces et massifs

Selon les conditions climatiques, le vol peut être précoce (février) ou tardif (courant mars). La mise en place d’un réseau de pièges et la bonne identification des insectes capturés restent les meilleurs indicateurs pour appréhender le risque encouru par la culture. À partir du stade C2 (entre-nœuds visibles et apparition de tige tendre) du colza, les œufs déposés par le charançon dans les tiges engendrent d’autant plus de dégâts apparents (tige éclatée ou déformée) que la ponte s’effectue dans une tige en croissance rapide. En tendance, les années avec des vols précoces et massifs sont celles où nous constatons le plus de dégâts dans les parcelles.

En janvier, c’est désormais une habitude, certaines parcelles peuvent être au stade C2. Pensez à nettoyer et à remettre votre cuvette à hauteur de végétation pour détecter le début du vol. Le rafraichissement actuel est certes plutôt défavorable mais le prochain radoucissement pourrait déclencher l’arrivée des premiers charançons dans les colzas.

Début du stade sensible du colza vis-à-vis du charançon de la tige. (©R. Ségura/Cetiom)

Un nouvel OAD pour prédire les vols de charançon de la tige

Pour accompagner la surveillance de vos colzas, Terres Inovia a construit un OAD de prédiction de vol du charançon de la tige. Sur la base des captures relevées sur le territoire depuis 2011 par les observateurs BSV et en se basant sur un réseau de stations météorologiques couvrant les différents bassins de production, le modèle sort une courbe de risque de piégeage sur la commune renseignée.

Lorsque la courbe se rapproche du seuil d’alerte (ligne en pointillés), vous devez vérifier régulièrement les captures dans votre cuvette.

Prédiction des vols de charançon de la tige du colza à Niort (79) le 23 janvier 2023. (©Terres Inovia)

Une vue d’ensemble sur une carte de France est également consultable et représente le risque journalier de la date sélectionnée :

Prédiction des vols de charançon de la tige du colza à Niort (79) le 23 janvier 2023. (©Terres Inovia)

Attention : Les informations prédites par les outils ne tiennent pas compte des spécificités de chaque parcelle et ne dispensent pas de la surveillance au champ (cuvettes jaunes pour le cas des principaux ravageurs du colza).

Intervenir au pic de vol

La sécurisation du potentiel conduit à intervenir idéalement lorsque le pic de vol régional est atteint et que les femelles sont aptes à pondre (consulter le Bulletin de Santé du Végétal).

L’objectif est d’intervenir lorsqu’un maximum d’insectes est dans la parcelle et avant qu’ils ne débutent la phase active de ponte. Intervenir dès les toutes premières captures en cuvette conduit le plus souvent à traiter trop tôt.

Les solutions insecticides sont toujours efficaces

L’efficacité de la lutte chimique dépend avant tout du positionnement de la protection et de sa persistance d’action. À ce jour, Terres Inovia n’a pas constaté de perte d’efficacité au champ. Et le monitoring réalisé par l’Institut ne montre pas de phénomène de résistance émergent inquiétant.

Les références Decis Protech 0,33 l/ha et Karaté Zéon 0,075 l/ha sont efficaces pour réduire les dégâts du charançon de la tige du colza (réduction du nombre de tiges déformées et/ou éclatées). Trebon 30 EC est comparable à ces références.

Sherpa 100 EW et Cythrine Max un peu en retrait. Mavrik Smart est quant à lui inférieur aux références.

Attention : veiller à réserver les produits Trebon 30 EC ou Mavrik Smart pour la lutte éventuelle contre méligèthes entre les stades D1 et E-F1.