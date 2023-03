Jaunissements des orges : plusieurs origines possibles

Une carence en azote

En règle générale, lorsqu’une orge se met à jaunir en sortie d’hiver, c’est parce qu’elle exprime une carence azotée. Pour diagnostiquer cette carence, observer les vieilles feuilles : elles jaunissent depuis la pointe avant de dessécher. Malgré une bonne minéralisation hivernale, cette cause est d’autant plus probable dans les secteurs où la biomasse est importante et où l’azote absorbé par les plantes depuis le semis est élevé. Les premiers apports d'azote ont été réalisés, mais l'absence de pluies dans plusieurs secteurs limite leur valorisation.

Au 27 février 2023, l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer comptabilise 93 % des surfaces d'orge d'hiver dans « un état bon à très bon ». 4 % ont atteint le stade épi 1 cm.

Des symptômes viraux (mosaïques et JNO), et souvent de la rouille naine

Les symptômes de mosaïques se traduisent par des grandes plages plus jaunes au milieu des parcelles, plutôt de type argilo-calcaires. Cette maladie virale est transmise aux plantes par un micro-organisme du sol capable de coloniser les systèmes racinaires et de transmettre les virus aux céréales. La colonisation est particulièrement importante lors d’automnes et d’hivers doux : le parasite peut alors réaliser de nombreux cycles de contamination et diffuser de grandes quantités de virus. Les symptômes sont aggravés lorsqu’une période de gel survient ensuite et favorise l’expression du virus. Sur feuilles, les symptômes typiques sont des tirets chlorotiques répartis irrégulièrement, en mosaïques, très différemment des symptômes de certaines carences.

Pour plus de détails, retrouvez l'article : Jaunissement des orges d’hiver et du blé dur : ce sont des mosaïques !

Par ailleurs, les pucerons ont été longuement présents à l’automne, favorisés par des températures douces, une absence de pluies et des semis assez précoces. Certains secteurs ont également connu des vols de cicadelles très significatifs. Ainsi, plusieurs signalements de symptômes de viroses (jaunisse nanisante de l’orge et/ou maladie des pieds chétifs) nous ont été remontés (analyses laboratoire en cours pour confirmation). Avec la présence des deux ravageurs de façon concomitante sur les parcelles, il est possible de retrouver, par analyse en laboratoire, sur une même plante, la présence des deux virus JNO et WDV.

Des symptômes de rouille naine sont très présents sur les secteurs où la variété KWS Faro est majoritaire. L’expression de cette maladie est liée au climat trop doux depuis l’automne. Ces symptômes sur des « futures vieilles feuilles » ne méritent pas de traitements particuliers à l’heure actuelle.

Climat chaotique depuis un mois, c’est quasi sûrement une bonne raison

Depuis mi-janvier, non seulement les amplitudes thermiques sont fortes, mais en plus, il n'est pas tombé une seule goutte de pluie sur plusieurs secteurs. En conséquence, les orges d'hiver traduisent un stress fort en jaunissant, à côté des blés plus verts, qui, n'ayant pas les mêmes caractéristiques physiologiques, ne développent pas les mêmes symptômes.

Il est très probable que dès que les températures se radouciront durablement, sans amplitude thermique, et que, surtout, les pluies feront un retour significatif, les orges reprendront des couleurs.