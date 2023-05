Puceron, bruche, tordeuse : quelle gestion lors de la floraison des légumineuses

Les pucerons verts du pois et pucerons noirs de la fève

Le puceron vert du pois (Acyrthosiphon pisum) colonise fréquemment le pois et la lentille. Ce puceron peut être également retrouvé sur féverole mais dans une moindre mesure. Le puceron vert du pois se reconnaît par sa couleur verte, parfois rose, sa taille conséquente et se cache souvent dans les boutons et sous les feuilles. Ce puceron tombe facilement des plantes lorsqu’on les secoue. N’hésitez pas à placer une feuille blanche en dessous afin de mieux les observer et les dénombrer.

La féverole est principalement impactée par le puceron noir de la fève (Aphis fabae). Ce puceron colonise les plantes en formant de longs manchons (agglomérat de plusieurs pucerons sur au moins 1 cm).

Ces 2 pucerons peuvent impacter les cultures directement par la ponction de la sève mais également indirectement en transmettant des viroses. À noter que les pressions précoces sont les plus dommageables. Pour les lentilles, pois et féveroles de printemps, une surveillance avant la floraison est recommandée.

La protection contre les pucerons se raisonne selon des seuils de présence en nombres de pucerons ou manchons par plante ou % de parcelles avec pucerons ou manchons selon le stade et la culture. Surveiller vos parcelles jusqu’à fin floraison + 2 semaines environ.

Attention à prendre en compte l’activité des auxiliaires avant toutes interventions.

Recommandations d'intervention selon les stades et les cultures. (©Terres Inovia)

(1) Si présence simultanée sitones et seuil dépassé, choisir une solution également autorisée sitones. Il est préférable de conserver les aphicides spécifiques pour de plus fortes infestations et/ou pour leur autorisation durant la floraison.

(2) Si une nouvelle intervention est nécessaire en floraison, Karaté K ne sera pas utilisable en pois ou féverole (absence de mention abeille). Seuls Mavrik Jet et Teppeki seront utilisables selon la culture mais attention, leur utilisation est limitée à une application.

(3) Karaté K n’est pas utilisable en floraison du pois ou de la féverole car il ne bénéficie pas de mention "abeille". L’utilisation de Mavrik Jet et Teppeki est limitée à une application.

(4) Lorsque les pucerons se développent et forment une colonie de plusieurs dizaines ou centaines d’individus accolés sur les tiges et forment une tache noire d’au moins 1 cm de long, on parle de manchon.

La tordeuse du pois

La tordeuse est un papillon gris, impactant principalement la qualité des graines de pois. L’insecte est également présent en lentille mais avec un impact faible. Sa chenille, de couleur blanche à tête noire, se balade de gousse en gousse durant une courte période, grignotant les graines.

Le déclenchement d’une protection contre le papillon se raisonne en observant la dynamique de vol via la mise en place d’un piège à phéromones sexuelles capturant les mâles. Il s’agit d’un piège delta muni d’une plaque engluée et d’une capsule à phéromone à positionner dans la parcelle sous le vent dominant dès le début de la floraison. Relever le piège toutes les semaines et cumuler le nombre de captures.

Si celui-ci dépasse les 100 captures cumulées, une protection est conseillée pour les débouchés en alimentation humaine et en semences. La protection peut être renouvelée au bout de 8-10 jours si le vol se poursuit.

Pour le débouché alimentation animale, le seuil de captures cumulées est de 400 individus. Surveiller les vols du stade jeunes gousses plates jusqu’à fin floraison + 8-10 jours environ.

Plus d’informations sur la tordeuse du pois

Les bruches

La bruche est un coléoptère venant pondre sur les gousses. Les larves se développent dans les graines et sortent après la récolte, trouant les graines qui perdent en qualité et en pouvoir germinatif, pouvant déclasser certains lots selon les débouchés visés. Chaque culture possède une bruche « spécifique ».

La phase de risque est du stade jeunes gousses 2 cm jusqu’à fin floraison + 10 jours. En pois et en féverole, 1 seule application de lambda-cyhalothrine en floraison est possible, nécessitant un fort volume d’eau (150 à 200 l/ha) pour pénétrer le couvert. Cette application permet de limiter le risque mais ne garantit pas toujours d’atteindre certains seuils qualités exigés en alimentation humaine par exemple.

En lentille, aucun traitement en végétation n’est autorisé à ce jour. La lutte contre les bruches se fait avant tout préventivement au stockage.

Auteurs : Agathe Penant & Bastien Remurier.