« On n'a pas atteint un niveau d'enneigement normal dans les Alpes (mais) on est quand même bien mieux que l'année dernière, on a atteint le double d'enneigement » de 2022, dit à l'AFP Philippe Picon, directeur ressource en eau du Syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD).

L'établissement public, qui réunit de nombreux acteurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dépendant pour l'alimentation en eau de la rivière Durance et de la retenue artificielle de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes) qui est nourrie par la fonte des neiges du massif alpin, effectue pour la première fois cette année un suivi prédictif afin de préparer l'été et éviter une « guerre de l'eau ».

« Les perspectives de remplissage des retenues comme à Serre-Ponçon », où le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi un plan national de sobriété sur l'eau, « sont bien meilleures que l'année dernière », poursuit M. Picon. Mais la vigilance demeure de mise car « si on a un printemps très sec, la situation pourrait être compliquée », souligne M. Picon.

Il rappelle qu'avec le changement climatique, la ressource devrait diminuer de 15% d'ici à 2050 dans tout le bassin de la Durance, qui alimente en eau potable trois millions de personnes (dont les métropoles marseillaise et toulonnaise), sert à irriguer 100 000 hectares de terres agricoles et à faire tourner des industries comme la micro-électronique près d'Aix-en-Provence ou la pétrochimie près de Marseille.

« Le partage de la ressource en eau va être de plus en plus compliqué, on va avoir une quantité d'eau, un gâteau qui diminue avec toujours autant de convives à table qui vont devoir se partager cette quantité d'eau de plus en plus faible », ajoute-t-il. « Ca marchera si on trouve des solutions collectives, si chacun prend sa part, avec une forme d'équité » dans l'effort pour qu'il soit accepté par tous, estime M. Picon.

« Quand on parle de sobriété de l'eau, c'est la sobriété des consommateurs d'eau au robinet, c'est vrai aussi pour les collectivités, qui utilisent beaucoup d'eau pour les parcs et jardins, le nettoyage », estime le responsable du SMAVP dans une région méditerranéenne au climat aride.

« L'industrie peut aussi faire des économies en modernisant ses "process" industriels, et puis l'agriculture avec des perspectives de modernisation des canaux (d'irrigation), une gestion plus fine de l'eau, éventuellement des modifications de pratiques culturales avec des variétés moins consommatrices en eau », souligne-t-il.

En Provence, associations de défense de l'environnement, irrigants agricoles et pouvoirs publics s'interrogent aussi sur comment mieux utiliser une énorme quantité d'eau douce rejetée par EDF à la fin de sa chaîne de production d'électricité dans un étang salé, l'étang de Berre près de Marseille. « Ce sont près d'un milliard de m3 d'eau douce qui sont déversés chaque année dans ce milieu marin et ont des impacts négatifs sur la biodiversité », souligne le directeur ressource en eau du SMAVD. « On a une eau de plus en plus précieuse, qui est considérée comme un déchet en milieu marin, alors qu'à proximité on a des usages agricoles qui sont contraints par le manque d'eau (...) Il faudrait en réutiliser le maximum ». Une réflexion est engagée sous l'égide de la préfecture pour étudier les investissements nécessaires.