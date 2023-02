80 % des orges de printemps semées au 20 février 2023

Au 20 février, l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer comptabilise 80 % des surfaces d'orge de printemps emblavées, contre 28 % en 2022 et 24 % sur la moyenne des 5 dernières années. Les régions Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Ile-de-France ont même dépassé le seuil des 80 % sur leurs territoires.

Avancée des semis d'orge de printemps par région au 20 février 2023. (©Céré'Obs)

Revoir > Le créneau idéal pour semer les orges de printemps se situe entre le 15 février et le 15 mars

25 % des parcelles sont au stade levée (20 % en 2022 et 14 % pour la moyenne des 5 dernières) et 19 % au stade début tallage (9 % en 2022 et 7 % sur la moyenne quinquennale).

Du côté du blé dur, le rapport met en avant aussi 97 % des parcelles de blé dur semées au 20 février (97 % en 2022 et 96 % pour la moyenne quinquennale), et 92 % des parcelles dans des « conditions bonnes à très bonnes » (90 % en 2022). Par rapport à la semaine précédente, « le stade levée est assez stable à 97 % (97 % en 2022 et 95 % sur la moyenne des 5 dernières années). Le stade début tallage atteint les 93 % (89 % en 2022 et 82 % sur la moyenne des 5 dernières années) ».

93 % des parcelles de blé tendre dans « un état bon à très bon »

Céré'Obs fait part de conditions de cultures bonnes à très bonnes pour 93 % des parcelles de blé tendre (95 % en 2022). Le stade début tallage a atteint les 98 % (92 % en 2022 et 90 % sur la moyenne des 5 dernières années).

94 % des parcelles d'orge d'hiver sont également considérées dans un état bon à très bon (92 % en 2022 ) et le stade épi 1 cm progresse de 1 à 2 % par rapport à la semaine passée (0 % en 2022 et 1 % sur la moyenne des 5 dernières années).