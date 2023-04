Environ 50 % des betteraves semées au 10 avril 2023

Au 10 avril, « on peut estimer qu'environ 50 % des surfaces de betteraves sont semées pour cette campagne 2023 : les chantiers de semis sont quasiment terminés au sud de Paris et plus en retard du côté du Nord-Pas-de-Calais globalement, mais cela reste très variable selon les précipitations reçues », indique Ghislain Malatesta, responsable du département "expérimentation et expertises régionales" à l'Institut technique de la betterave (ITB).

L'expert estime « une perte de 7 à 10 % des surfaces par rapport à l'an dernier, mais cela reste tôt pour le dire ». Dans ses prévisions au 1er avril, Agreste table sur 380 000 ha pour cette campagne, soit « un recul de 20 000 ha par rapport à 2022 (- 5 %) et de 50 000 ha (- 11,5 %) par rapport à la moyenne 2018-2022. C'est la première fois depuis la suppression des quotas que les surfaces passeraient sous le seuil des 400 000 ha », précise le service statistique du ministère de l'agriculture.

Poursuite des semis de betteraves sucrières aujourd'hui.

20% de surfaces en moins à implanter par baisse du contrat en raison du risque lié à la jaunisse/néonicotinoïdes.

La décision de la CJUE serait arrivée 1 mois plus tôt et c'était -40%...#FrAgTw#CeuxQuiFontLeSucre pic.twitter.com/MnSQBVnj5M — ChristopheB. (@agritof80) April 5, 2023

« Elles resteraient quasi-stables en Normandie (+ 0,1 %) mais diminueraient dans les autres régions productrices, et plus particulièrement en Île-de-France (- 15 %) et Centre-Val de Loire (- 15,4 %). La baisse est plus limitée dans les Hauts-de-France (- 4,1 %) et dans le Grand-Est (- 1,8 %) où les surfaces de betteraves sont les plus importantes. »

Evolution des surfaces de betteraves sucrières en 2023 par rapport à 2022. (©Agreste)

L'usage des plantes compagnes préconisé en semis tardif

En ce qui concerne les conditions de semis, « elles ont été plutôt excellentes jusque-là, avec de bonnes préparations de sols, reprend Ghislain Malatesta. Les gelées de la semaine passée, jusque - 4/- 5°C par endroits, n’ont pas eu ou très peu de préjudices sur les parcelles semées début mars. De plus, les pluies favorisent des levées rapides (en 13-14 jours) ».

Et c'est reparti pour quelques tours avant la ??.

Semis des betteraves @_MissBetter pic.twitter.com/hYGqzuGyT7 — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) April 10, 2023

« Pour les parcelles restant à emblaver, les travaux devraient reprendre en début de semaine prochaine, ou au mieux ce week-end selon les secteurs. Avec le beau temps annoncé ensuite, on peut envisager une fin des chantiers d'ici le 24 avril », précise l'expert. « Passé le 10-15 avril, on perd un peu de productivité potentielle, mais la principale crainte reste que le stade sensible des betteraves ne coïncide pas avec l’arrivée des pucerons, prévue début mai. »

Lors de semis tardifs, l'ITB recommande notamment l'utilisation des plantes compagnes, type avoine ou orge, qui vont protéger les betteraves des attaques de pucerons jusqu'au stade 4 feuilles et permettre une économie d'un aphicide.