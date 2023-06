Préparer votre implantation colza dès maintenant

Observer son sol au printemps pour repérer d’éventuelles zones de compaction

La période idéale pour réaliser un test bêche est avant la récolte du précédent lorsque le sol est encore frais (idéalement de mars à mai), le diagnostic sur sol sec rendant difficile l’observation. l'objectif du test bêche est de repérer d’éventuels accidents structuraux et leur profondeur dans des zones représentatives de la parcelle. En cas de moisson compliquée telle qu’en 2021, il pourra être opportun de revérifier l’état structural après la récolte du précédent.

Sur le sujet > Diagnostic de la structure du sol - Le test bêche, une méthode simple et rapide

Pour réaliser le test bêche, la première étape est de prélever un bloc de terre puis d’observer l’état général de ce dernier et de noter la profondeur à laquelle des différences sont observées :

S’il se tient en un seul bloc continu sans présence de terre fine c’est souvent synonyme d’un compactage sévère avec porosité réduite, à confirmer lors de la deuxième étape

sévère avec porosité réduite, à confirmer lors de la deuxième étape Si le bloc se désagrège en grosses mottes, c’est un signe possible de compactage déjà fragmenté par un travail du sol,

Si le bloc ne se tient pas sur la bêche et se désagrège en petites mottes avec beaucoup de terre fine, c’est que le sol n’est pas compacté.

La deuxième étape permet de préciser le diagnostic. Elle consiste à observer la structure interne des mottes prélevées. Ces mottes peuvent être de trois types : tassées, tassées et fissurées ou poreuses.

(©Terres Inovia)

Voir la méthode de prélèvement en vidéo

Suite à ces observations et en fonction d’éventuels tassements observés et de leur profondeur, il existe plusieurs recommandations : la possibilité de ne pas travailler le sol, un conseil de le travailler entre 0 et 10 cm ou entre 0 et 20 cm (cf tableau ci-dessous).

Préconisations selon l'état interne des mottes (©Terres Inovia)

Adapter le travail du sol est gage de réussite de l’implantation

La prise de décision (choix des outils, nombre de passages, etc.) doit ensuite tenir compte du type de sol et des autres problématiques à gérer par le travail du sol (résidus du précédent, bioagresseurs).

En fonction de ces critères, plusieurs choix peuvent être pris en suivant les arbres de décisions ci-dessous (à gauche pour les sols à comportement argileux, à droite pour les autres types de sols) :

Arbres de décision (©Terres Inovia)

> Retrouvez un exemple de prise de décision en situation en vidéo

Ne pas oublier de mobiliser les autres leviers pour obtenir un colza robuste

Bien évidemment, l’observation de son sol est une étape clé pour optimiser le travail du sol et obtenir un colza robuste, mais il ne faut pas négliger les autres critères pour atteindre cet état. Il faut être prêt à semer tôt et au plus proche d’une pluie efficace et annoncée de 7 à 10 mm en maitrisant la densité de semis et en assurant une nutrition optimale du colza en azote et phosphore (précédent avec un fort reliquat, fertilisation minérale ou organique au semis et/ou association à une légumineuse gélive).

Pour plus de détails > Guide technique « réussir son implantation pour obtenir un colza robuste »

Revoir aussi > Des leviers à actionner avant et au semis pour obtenir un colza robuste