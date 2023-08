Faut-il déclencher le semis des colzas ?

Un temps sec est annoncé pour les 10 prochains jours mais l'humidité accumulée depuis le 20 juillet dans une large moitié nord offre un créneau de pour de bonnes conditions de levée du colza. Quelles sont les situations concernées pour un semis entre le 10 et le 15 août ?

Terres Inovia rappelle que la déciser de semer du colza se prend en deux temps : ​​​​​​d’abord fixer la plage de semis optimale en fonction du sol et du climat (carte ci-dessous), puis une fois entré dans la plage optimale, déclencher le semis en fonction de l’état du sol et des prévisions météorologiques.

Les plages de semis conseillées pour le colza en fonction des secteurs et des types de sols. ( © Terres Inovia)

Si en sols profonds à forte disponibilité en azote et dans l'Ouest de la France un semis précoce est moins justifié qu'en sols superficiels, les conditions favorables à la levée couplées à un temps sec annoncé sur au moins 15 jours peut inciter cette année à saisir ce créneau précoce de semis. S’ajoute également le contexte climatique de juillet avec des forts cumuls de précipitation dans les secteurs où les récoltes peuvent ne pas être terminées à ce jour (plutôt localisés en bordure maritime), et qui ne seront donc pas concernés par cette interrogation de semis de colza avant le 15 août.

Rappel des bénéfices et des risques du semis précoce autour du 15 août

L’analyse de la balance bénéfice/risque oriente le conseil vers l’intérêt d’un semis précoce. Rappel des paramètres à prendre en compte :

Intérêts du semis précoce :

Esquiver le risque lié aux altises adultes grâce à une levée avant le 1er septembre pour atteindre le stade 4 feuilles avant le 20 septembre :

- Permettre une levée rapide et une croissance dynamique du colza en valorisant les températures favorables de fin août et septembre.

- Bénéficier d’épisodes de pluie globalement plus fréquents en août et en particulier les 15 premiers jours, que début septembre, favorables à la levée et à l’efficacité des herbicides racinaires.

Risques du semis précoce :

La faim d’azote précoce (octobre) dans les sols à faible disponibilité en azote :

- Peut rendre vulnérable les colzas vis-à-vis du risque de dégâts des larves d’altises et de charançon du bourgeon terminal

- Peut être compensé par l’application d’engrais azoté en localisé (maximum 10 U) ou en plein (maximum 30 U) avant le 1er septembre selon la réglementation en vigueur) et l’association de légumineuses gélives au colza. A noter qu’une faible biodisponibilité du phosphore dans les parcelles peut également pénaliser la croissance du colza l’automne. Dans ces situations il est particulièrement conseillé de préférer les apports en fin d’été avant l’implantation de la culture.

Le risque d’élongation du colza :

- Peut conduire notamment à une sensibilité accrue au gel.

- Est lié à la densité de semis à la sensibilité variétale et à la date de levée c’est un cumul de facteur. Mieux vaut un colza élongué qu’un colza qui ne lève jamais. Dans les sols profonds à forte disponibilité en azote, le semis précoce est possible mais il convient alors d’éviter les surdensités (pas plus de 30-35 plantes levées par m² en semis classique et pas plus de 20-25 en semis de précision) et d’éviter les variétés à forte sensibilité à l’élongation automnale. Clé de la décision : contexte météorologique des semaines précédentes et à venir

Etat des cumuls de pluviométrie au 4 août 2023

Cumul de pluies (mm) entre le 20 juillet et le 4 août 2023. ( © MeteoFrance)

La période du 1er au 20 juillet dernier étant globalement sèche sur l’ensemble du territoire, ce sont les cumuls de pluie depuis le 20 juillet dernier qui sont à prendre en compte pour expliquer le contexte météorologique et d’humidité des sols actuels dans les différents secteurs. À ce jour, 3 zones se distinguent selon les cumuls de pluviométrie depuis les 2 dernières semaines :

- Zone 1 avec des cumuls faibles à moyen (de 0 à 20 mm) ;

- Zone 2 avec des cumuls moyens à élevés (de 30 à 80 mm) ;

- Zone 3 avec des cumuls élevés à très élevés (entre 80 et 150mm voire plus).

En dehors des situations avec des cumuls de précipitations inférieurs à 30 mm depuis le 20 juillet, la fraîcheur est présente sur l’ensemble de l’horizon 0-20 cm, voire en excès dans les parcelles ayant cumulé une pluviométrie importante ces deux dernières semaines, nécessitant un temps de ressuyage avant toute intervention.

Prévisions de cumuls de pluie au 8 août

L’Acta propose des cartographies de probabilités de cumul de pluie espérée sur les deux prochaines semaines (du 7 au 14 août et du 14 au 21 août prochain), qui apportent une information complémentaire à celles des prévisions météorologiques pour aider à la prise de décision. Ces cartes sont remises à jour tous les jours à 10h30 sur le site Aleapluie.

Prévisions des cumuls de pluies à venir au 8 août 2023. ( © Aléapluie)

Comme le montrent les cartes ci-dessus, les prévisions météorologiques annoncent une très faible probabilité de recevoir au moins 10 mm sur la plupart des régions d’ici les deux prochaines semaines, sauf pour le tiers sud de la France. Les conditions sont donc plutôt inédites avec des sols frais à humides et une fois n’est pas coutume, ce sont davantage les cumuls de pluie passés qui vont orienter la décision de semer, plutôt que les pluies à venir.

En 2022 et avant les ⛈️ du #15août,

on avait de la poussière pendant les semis sur les plateaux de Bourgogne.

Cette année,c’est dans le frais que l’on positionne #ZaZa la graine de #Colza et les graines des plantes compagnes (Fenugrec/Lentille/Trèfle🍀)#FrAgTw. https://t.co/Qg7HBvC57Gpic.twitter.com/MBepXSa2n6 — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) August 8, 2023

Réflexion sur le déclenchement des semis

Beaucoup d’agriculteurs s’interrogent sur la possibilité de déclencher le semis des colzas. Pour cette décision, plusieurs critères sont à prendre en compte comme la présence de fraicheur dans le profil, et l’état du lit de semence : affiné ou motteux et/ou nécessitant un travail de sol avant le semis.

Nous pouvons distinguer 3 situations différentes (avec les zones précédemment citées sur la carte des cumuls de pluie). Pour chacune des situations, nous faisons le point sur la pertinence de déclencher le semis. Ces recommandations sont des pistes de réflexion permettant à la fois un bon positionnement de la graine et une levée permise sans pluie après le semis pour s’adapter au contexte de l’année.

Cartographie Etat de lit de semences Présence de fraîcheur dans le profil (0-20 cm) Conseil Zone 1 : semis majoritairement à risque Affiné et parcelle prête à semer Présence de fraîcheur Situation de semis potentiellement favorable uniquement pour les semis permettant de positionner la graine si la fraicheur est à 5cm maxi sans assécher le sol (semis direct ou monograine). Possibilité de décaler le semis à l'approche d'une pluie significative (non prévue sur les cartes Aléapluie) Motteux quel que soit l’état de fraîcheur ou absence de fraîcheur quel que soit l’état du lit de semences Situation de semis défavorable compte tenu du risque de positionnement de la graine Zone 2 : semis favorable sauf exception Affiné et parcelle prête à semer Présence de fraîcheur Situation de semis favorable dès ressuyage du sol Parcelle avec travail de sol superficiel nécessaire avant semis Situation de semis favorable dès ressuyage du sol à condition de semer dans la foulée du travail du sol superficiel Parcelle avec travail de sol > 10 cm nécessaire avant semis Décalage du semis recommandé : attente du ressuyage pour le travail du sol et maintien de la fraîcheur après les interventions de travail du sol Zone 3 : hors Bretagne et façade maritime – semis favorable après ressuyage des sols Parcelle avec travail de sol superficiel nécessaire avant semis Présence de fraîcheur en excès Décalage du semis recommandé : attente du ressuyage des parcelles avant toute intervention de travail du sol et situation de semis favorable dès ressuyage à condition de semer dans la foulée du travail du sol. Parcelle avec travail de sol > 10 cm nécessaire avant semis



Conseil de semis

Si vous décidez de semer vos colzas, Terres Inovia rappelle quelques recommandations :

- Dans un contexte de sol frais et d’absence de pluie significative annoncée post-semis, conserver la fraicheur : semer dans la foulée en cas de travail du sol et rouler après le semis (en sol sensible, le risque de battance peut être limité cette année car les levées devraient être rapides et aucune pluie significative n'est annoncée dans les 15 jours à venir, le roulage semble donc moins risqué que d'habitude).

- Ne pas semer superficiellement : l’objectif est de positionner la graine au plus près de la fraicheur, même à 4-5 cm, tout en l’éloignant de la zone superficielle de risque d’assèchement (horizon 0-4 cm selon la méthode de semis utilisée). Attention, en cas de semis de plantes compagnes avec le colza, les semis profonds peuvent pénaliser la levée des petites graines (trèfles notamment).

- Privilégier les semis au semoir monograine.

- Adapter sa stratégie désherbage : en cas de travail du sol, les conditions de fraîcheur du sol après le semis seront favorables à l’absorption des produits racinaires de prélevée (surtout dans les programmes contre le ray-grass). En situation de semis direct avec présence de paille, et/ou de stratégie contre le vulpin, et/ou de présence de plantes compagnes : possibilité de décaler les applications d’herbicide racinaire en post levée précoce. Attention à l’absence de sélectivité des programmes de pré-semis incorporé (napropamide) sur les plantes compagnes en dehors de la féverole.

- Surveiller les limaces : les conditions d'humidité du sol en surface et la forte présence de résidus de paille sont particulièrement favorables à la multiplication et à l’activité des limaces. Evaluer le niveau de risque par observation ou si nécessaire par piégeage avant le semis.

Et chez vous ? Quand envisagez-vous les semis de colza 2023 ? Venez partager la situation de votre secteur dans les commentaires ci-dessous.



Auteur : Matthieu Loos, chargé de développement Centre & Ouest, Terres Inovia.