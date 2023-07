Xerion 12, les deux nouveaux joyaux de la traction chez Claas

Ce sont eux qui ont clôturé le spectacle mardi 18 juillet : deux nouveaux Xerion, plus puissants que les modèles existants de la gamme, que Claas a présenté sur son site historique allemand d'Harsewinkel à une centaine de journalistes spécialisés venus de toute l’Europe. Un bouquet final après la présentation par le constructeur allemand de ses autres nouveautés pour Agritechnica : des tracteurs compacts, une nouvelle série de « petites » moissonneuses baptisée Evion et une faucheuse grande largeur Disco.

Autant dire que le Xerion 12.590 et le Xerion 12.650 sont les tracteurs de tous les superlatifs. Avec des puissances maximales respectives de 585 et 653 ch, ils renferment un moteur six cylindres Mercedes-Benz - qui équipe déjà les Jaguar et les Lexion. Les 15,6 litres de cylindrée et un turbocompresseur intégré offrent aux deux modèles un énorme potentiel de puissance dès les bas régimes : le couple maximal de 3100 Nm est atteint dès 1300 tr/min sur le Xerion 12.650. Le régime au ralenti est initialisé à 650 tr/min. La puissance maximale, elle, peut être atteinte dès 1 600 tr/min.

Le réservoir, placé au centre, peut embarquer 1 400 l de carburant. Celui pour l’urée a une contenance de 90 l.

Parmi les principales nouveautés et caractéristiques de ces deux modèles, retenons-en cinq :

Claas équipe pour la première fois ces modèles dans ce segment de puissance d’une transmission intégrale à variation continue CMatic.

Le circuit hydraulique affiche des performances hors normes : les Xerion 12 disposent jusqu’à trois pompes hydrauliques pouvant fournir jusqu’à 537 l/min de débit d’huile à 1 900 tr/min. De quoi trainer des semoirs pneumatiques très larges même à faible régime moteur. Jusqu’à 8 distributeurs à double effet peuvent alimenter en huile les outils les plus gourmands, avec une priorisation des distributeurs permettant de fournir jusqu’à 140 l/min pour les consommateurs permanents essentiels.

Uniquement disponible en Terra Trac en France

Pour la France, les Xerion 12.590 et 12.650 seront uniquement disponibles en version Terra Trac afin d’être compatible aux exigences routières : les deux essieux directeurs sont équipés de chenilles triangulaires Terra Trac 400 fabriquées par Claas, de 30 ou 36 pouces (762 ou 914 mm). Les deux modèles pourront faire des pointes à 40 km/h en version Terra Trac. La version Trac peut être équipée de roues jumelées jusqu’en 800/70 R42.

Les deux nouveaux Xerion offrent une nouvelle cabine suspendue en quatre points et allongée de 27 cm vers l’avant pour un meilleur confort du chauffeur. À l’intérieur, ces deux Xerion embarquent de série le terminal Cemos, système d’assistance permettant notamment au conducteur de mieux régler son tracteur et les outils attelés, et d’optimiser la transmission de puissance pour réduire la consommation de carburant.

Côté tarif, le prix catalogue du Xerion 12.650 tourne autour des 720 000 €, mais Claas souhaite surtout proposer ses modèles en contrat de location, « pour garantir un suivi de la machine et aussi garantir un coût horaire d’utilisation maîtrisé ».

Pour voir ce joyau de 25 t à vide, il faudra vous rendre au prochain Agritechnica, à Hannovre en novembre prochain, ou patienter jusqu’à l’été 2024 pour espérer l’apercevoir en France. D’ici là, 12 modèles feront des démonstrations dans les principaux pays cible : le Canada, les États-Unis, le Brésil, l’Angleterre, les pays de l’Est, l’Australie, entre autres.