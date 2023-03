En 2023, la liste des blés meuniers compte 197 variétés

« Depuis 30 ans, la meunerie française guide les choix variétaux des producteurs de blé et oriente la sélection variétale. Destinée aux professionnels de la filière, agriculteurs et organismes stockeurs, pour les semis 2023 en agriculture conventionnelle et en agriculture biologique, la fiche "blés meuniers" assure la reconnaissance des besoins de la meunerie par les différents acteurs de la filière », explique l'ANMF.

Au total, ce sont 197 variétés qui sont référencées dans cette liste pour les semis 2023, dont 19 nouvelles variétés recommandées par la meunerie (VRM), 10 nouvelles variétés en observation (VO) et 11 nouvelles variétés de blés pour la meunerie française (BPMF). Détails.

> Retrouvez la liste complète des blés meuniers 2023 à la fin de cet article

Variétés recommandées par la meunerie (VRM)

« Les VRM sont une sélection restreinte de variétés, sélectionnées pour leur aptitude à produire un pain français ou un biscuit d’excellente qualité quand elles sont utilisées pures. Ces variétés sont prescrites à l’attention des agriculteurs et des OS en prévision des semis 2023. Toutefois les variétés peuvent également être considérées VRM par les utilisateurs dès la récolte 2023. Il est rappelé que les VRM ne figurent plus dans les listes BPMF car elles le sont de facto. »

Voici les 19 variétés qui intègrent en 2023 les listes VRM :

- 12 blés panifiables : Balzac, Hyligo, KWS Parfum, KWS Perceptium, LG Abilene, LG Arlety, RGT Pacteo, Shaun Ext, Shrek, SU Addiction, SU Hycardi, SU Mousqueton ;

- 3 blés de force : Anacleta, KWS Criterium, KWS Forticium ;

- 4 blés bio panifiables : Aurelius, LD Chaine, Montalbano, Wital.

Variétés en observation (VO)

« Avant d’être inscrites parmi les VRM, les variétés sont d’abord évaluées sur la base de 2 années d’études avant leur inscription au catalogue officiel. Puis elles sont mises en observation, pendant 2 ans au maximum, pour permettre aux meuniers de les tester. »

Retrouvez les 20 nouvelles variétés en observation :

- 13 blés panifiables : Andorre, Hemingway, Intensity Ext, Jerilo Ext, Karoque, KWS Astrum, KWS Teorum, LG Abrazo, LG Aikido, Pondor, Reality, RGT Luxeo, SY Transition ;

- 4 blés de force : Galloway, KWS Constellum, LID Gatinel, Tillexus ;

- 3 blés bio panifiables : Artimus, Glaz, Glenan.

Blés pour la meunerie française (BPMF)

Enfin, « les BPMF rassemblent d’une part les VRM et d’autre part des variétés utilisables en mélange par la meunerie. Elles sont prescrites pour les allotements des organismes collecteurs pour la récolte 2023 et sont destinées à être utilisées dans le cadre des contrats d’approvisionnement des moulins, sauf spécifications contractuelles différentes. Il est rappelé que la présence, dans un lot de BPMF panifiables, de variétés BPMF biscuitières ou de variétés non inscrites dans une des listes BPMF, entraîne le déclassement du lot complet. »

11 nouvelles variétés rejoignent les listes BPMF :

- 10 blés panifiables : Ampleur, Arcachon, Bachelor, Celibrity Ext, LG Acadie, Pictavum, RGT Palmeo, RGT Tweeteo, SU Hyreal, SY Hyntact ;

- 1 blé bio panifiable : LD Voile.

2 variétés sont retirées des listes VRM à la demande des obtenteurs : Calumet et Sepia (blés panifiables). Ces deux variétés inscrites depuis plus de trois ans sur la fiche blés meuniers ont intégré la liste des blés VRM historiques.

Retrouvez la liste complète des blés meuniers 2023 publiée par l'ANMF :