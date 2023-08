Quelles sont les variétés de céréales à paille les plus utilisées en France ?

Cela fait deux ans maintenant qu’Arvalis a pris en charge l’enquête « V@riétés céréales », avec l’appui de l’institut de sondage BVA. « Les données recueillies couvrent 98 % des surfaces cultivées en blés, orges et triticale. Redressées pour chaque espèce à partir des données SSP* de mai 2023, elles permettent de connaître la répartition des variétés de céréales à paille cultivées en France », précise l’institut technique.

À noter : « tous les semis ont été pris en compte dans cette enqûete quels que soient l’origine des semences utilisées ou le mode de production ».

19,5 % des surfaces de blé tendre semées avec des mélanges variétaux

Commençons par le blé tendre : « les semis de variétés pures sont les plus répandus en France (79,2 % de la sole). Cependant, de plus en plus d’agriculteurs ont recours à des mélanges de variétés. En 2023, cette pratique représente 19,5 % des surfaces de blé tendre, + 2 points par rapport à la campagne précédente, ce qui positionne les mélanges intraspécifiques avant la première variété pure semée dans le classement national ».

Les semis interspécifiques (mélange de plusieurs espèces dans une même parcelle) couvrent, quant à eux, 1,3 % de la sole. Parmi les espèces associées au blé : la féverole, le pois, le trèfle ou la luzerne.

Concernant les 10 premières variétés cultivées en semis pur, elles représentent 42,6 % des surfaces nationales, contre 44,2 % en 2022. Elles font toutes partie de la liste des blés meuniers 2023, éditée par l’Association nationale de la meunerie. « Si le podium est toujours occupé par Chevignon, KWS Extase et LG Absalon, cinq variétés inscrites entre 2020 et 2022 font leur entrée dans le top 10 : Prestance, LG Audace, KWS Sphère, Celibrity et Garfield. Ainsi RGT Sacramento, Campesino, RGT Cesario, Oregrain et Providence quittent ce classement en 2023. »

« Les blés panifiables sont très majoritaires, ils représentent 90,5 % de la sole française en 2023. Les blés améliorants - essentiellement cultivés dans le Sud-Ouest et dans le Centre-Val de Loire - couvrent 4,5 % de la surface nationale. La part des surfaces de blés biscuitiers est estimée à 0,6 %, en légère baisse par rapport à 2022. Les variétés biscuitières sont concentrées dans quelques régions : Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Pays de la Loire. Quant aux blés pour autres usages, ils représentent 1,8 % des surfaces (- 0,5 point par rapport à 2022). En 2023, 2,6 % des surfaces sont cultivées avec des blés dont on ne connaît pas la valeur d’usage. »

Anvergur, toujours en tête du classement

Du côté du blé dur, la récolte 2023 comptabilise 92,7 % des semis réalisés en variétés pures, 6,3 % en mélanges de variétés (+ 1,9 point/2022) et 0,9 % en mélanges avec d’autres espèces comme la luzerne ou la lentille (+ 0,4 point/2022).

Les 10 variétés les plus cultivées en pur représentent 88,7 % des emblavements. Et c'est Anvergur qui « domine le classement depuis plusieurs campagnes : elle occupe 52,3 % de la sole française en 2023. RGT Voilur arrive en 2e position, représentant 13,5 % des surfaces ». « Les variétés RGT Soissur et Santur font leur entrée dans le top 10 respectivement à la 8e et la 9e place, au détriment de Casteldoux et Karur qui sortent de ce classement. »

KWS Faro et RGT Planet, championnes des classements pour les orges

Les orges d’hiver représentent 65 % des surfaces d’orges semées pour la récolte 2023 (contre 64 % en 2022). Elles sont majoritairement de type 6 rangs (81 %). Et 27,1 % des surfaces sont cultivées avec des variétés d’orges de type printemps. Les mélanges intraspécifiques (associant des variétés d’orges) représentent 5,8 % de la sole nationale, alors que les mélanges interspécifiques (associant des orges avec d’autres espèces) ne couvrent qu’environ 1,6 % de la surface.

Concernant les orges d’hiver, « les 10 premières variétés représentent 65,2 % des surfaces. KWS Faro est toujours en tête avec 29,8 % des surfaces, suivie de LG Zebra et de KWS Joyau. Dementiel, LG Caiman et Idilic rentrent dans le classement au détriment de KWS Borrely, Margaux et Amistar qui en sortent ». À noter : 4 variétés du top 10 figurent sur la liste des variétés préférées d’orges de brasserie publiée par les malteurs et brasseurs de France.

Pour les orges de printemps, « c’est RGT Planet qui domine toujours très largement le paysage français (81,5 % des surfaces), suivie de KWS Fantex (5,3 %). Sebastian et Prestige laissent place à Lexy et RGT Asteroid dans le classement. Les dix variétés d’orges de printemps les plus cultivées représentent près de 97,3 % des surfaces cultivées en orges de printemps. Et huit d’entre elles font partie de la liste des variétés préférées par la malterie et la brasserie à des stades divers ».

* SSP : Service de la statistique et de la prospective du ministère de l’agriculture.