Les cultures françaises manquent encore de précipitations

Les conditions climatiques en Europe demeurent au centre des attentions malgré les quelques orages enregistrés le week-end dernier. Ces épisodes n’ont en effet pas eu d’impact notable sur les réserves hydriques des sols et le retour d’un climat sec et chaud sur une large partie du territoire risque d’aggraver un peu plus l’état de sécheresse des cultures de printemps. Le colza et le blé d’hiver souffrent également du manque de précipitations depuis plusieurs semaines.