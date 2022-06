Sondage 60 % des agris n'ont pas de salarié

D'après un sondage en ligne sur Terre-net du 7 au 14 juin, plus de la moitié des agriculteurs n'emploient pas de main-d'œuvre extérieure. 34 % embauchent un ou plusieurs salariés, à temps plein ou partiel. 6 % ont recours à des apprentis ou stagiaires.

60 % des agriculteurs n'embauchent pas de salarié sur leur ferme, selon un sondage effectué sur Terre-net du 7 au 14 juin (1 645 répondants). 34 %, en revanche, recourent au salariat sur leur exploitation : 1 employé à temps plein pour 13 % d'entre eux, 1 à temps partiel pour 10 %, 2 pour 3,6 % et plus de 2 pour 6,7 % également. 4,5 % recrutent plutôt un ou des apprentis, 1,6 % un ou plusieurs stagiaires.

Le même sondage, mené conjointement sur Web-agri.fr à destination des éleveurs, aboutit à des chiffres sensiblement différents : 50 % des 807 sondés n'emploient pas de salarié et 37 % ont recours à ce type de main-d'œuvre : le même pourcentage que sur Terre-net.fr pour 1 UTA à temps plein et plus de 2, un peu plus pour 2 UTA et 1 à temps partiel. Ils sont deux fois plus nombreux à faire appel à l'apprentissage ou aux stagiaires : 12 contre 6 % (8 et 4 % respectivement).

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net