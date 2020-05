Déconfinement Places probablement limitées en juin pour les internes des lycées agricoles

Un élève sur deux dans l'enseignement agricole est interne, une donnée qui risque de limiter le nombre de places pour la reprise prévue le 2 juin, compte tenu des contraintes sanitaires, a indiqué jeudi le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume.

« Nous avons des spécificités par rapport à l'Éducation nationale: sur 200 000 apprenants, nous avons 100 000 internes, en gros 50%, là où l'éducation nationale n'a, je crois, que 10% », a rappelé Didier Guillaume lors d'une audition par la commission de la Culture, de l'Education et de la Communication du Sénat.

« Là, nous allons rouvrir, je l'espère, nos lycées, dans les jours et les semaines qui viennent (...) mais, évidemment, dans un endroit où il dormait quatre jeunes, il n'en dormira peut-être plus que deux, donc si on diminue par deux ou par trois nos capacités d'internat, évidemment, nous ne pourrons pas faire rentrer autant d'élèves que nous le voudrions chez les internes », a déclaré le ministre.

« Il faudra les loger, ces internes, et évidemment, il n'y aura pas de reprise des cours si les mesures sanitaires ne sont pas respectées au millimètre, c'est absolument indispensable. La priorité numéro un, c'est la sécurité des Français », a-t-il insisté.

En revanche, le ministre a assuré que les inscriptions se dérouleraient normalement pour la rentrée de septembre: « Chaque jeune qui s'inscrit sera inscrit. Pour les inscriptions, on va évidemment prendre tout le monde, y compris ceux qui veulent être en internat. Il n'est pas question de présélectionner avant, ce serait une erreur fatale », a déclaré M. Guillaume, en espérant que les choses rentrent dans l'ordre sur le plan sanitaire.

