Remaniement du Gouvernement Didier Guillaume sur le départ, mais qui pour le remplacer ?

Le remaniement ministériel évoqué avant les élections municipales se confirme désormais d'ici mardi 7 juillet. Signe de son départ du ministère de l’agriculture, Didier Guillaume a annulé ses rendez-vous la semaine prochaine. Mais qui pour le remplacer ?

Un remaniement ministériel était évoqué avant le scrutin. Il se confirme désormais depuis le second tour des élections municipales du 28 juin. Selon plusieurs médias généralistes, le « mercato » gouvernemental devrait intervenir entre vendredi 3 juillet, date du prochain – et dernier – conseil des actuels ministres et mardi 7 juillet, veille de celui des nouveaux ministres. Le remaniement, avec le départ possible d’Edouard Philippe, pourrait ainsi intervenir en tout de début de semaine prochaine.

Didier Guillaume restera-t-il au ministère de l’agriculture ? Logiquement non. Il faut d’abord se souvenir de l’épisode des élections municipales. Didier Guillaume, qui ne cachait pas ses intentions de devenir maire de Biarritz, avait pris la tête d’une liste concurrente de celle où figurait un autre ministre, Jean-Baptiste Lemoyne. Le locataire de l’Hôtel de Villeroy – siège du ministère – avait implicitement affiché son souhait de quitter son poste.

Aux deux prétendants à la mairie de la ville basque, Emmanuel Macron avait clairement rappelé qu’ils ne pourraient pas cumuler les deux postes si l’un des deux était élu, avant de leur intimer l’ordre de rester au Gouvernement.

Ce renoncement forcé de Didier Guillaume ne s’est certainement pas fait sans garanties politiques pour la suite. La garantie d’un nouveau poste ministériel au prochain remaniement est une possibilité.

Un remaniement de couleur verte ?

Deuxième donnée à prendre en compte : la déroute du parti présidentiel aux élections municipales et la vague écologiste dans plusieurs grandes villes. Certes, Didier Guillaume a « assuré le job » en mettant en avant et en soutenant la production française agricole au moment où la France se confinait à cause de la pandémie de coronavirus. Mais peut-il incarner, au ministère de l’agriculture, la nouvelle impulsion écologique qu’Emmanuel Macron devrait donner à la deuxième partie de son quinquennat ?

Toujours est-il que, en vue du remaniement, le ministre ne prend plus de rendez-vous. Voire annule ceux qui étaient programmés. Les organisateurs de salons agricoles, notamment, devaient se rendre au ministère mercredi 8 juillet pour discuter des conséquences de la crise sanitaire. Ils devront patienter un peu.

Mais qui pour remplacer Didier Guillaume ? Pour l’heure, rien ne filtre des tractations en cours à l’Élysée. Emmanuel Macron a accordé ce jeudi 2 juillet une interview à la presse quotidienne régionale dans laquelle il devrait livrer ses intentions. Interview qui sera publiée ce vendredi 3 juillet.

