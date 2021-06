Pommes de terre McCain étend l’agriculture de régénération à 100 % de ses surfaces

Le groupe canadien McCain Foods a annoncé le 9 juin ses engagements pour l’agriculture durable. Il prévoit notamment de développer l’agriculture de régénération sur 100 % de ses surfaces de pommes de terre plantées d’ici 2030, soit 140 000 hectares dans le monde.

D’ici 2030, les 140 000 hectares de pommes de terre du groupe McCain seront conduits en agriculture de régénération, a indiqué le 9 juin le groupe canadien, spécialiste des surgelés à base de pommes de terre.

La France, où 800 agriculteurs travaillent pour McCain, a été choisie comme pays pilote de cette opération. Le groupe souhaite mettre en place des pratiques agricoles qui restaurent les sols et les rendent plus résilients, préservent la biodiversité et réduisent les émissions de gaz à effet de serre, sans diminuer la production.

Dans le monde, McCain souhaite parallèlement mettre en place des « projets de fermes du futur », dédiées au développement de l’agriculture de régénération, et développer des partenariats de recherche.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net