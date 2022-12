Déjà engager du blé 2023 ? Entre le gel et la grêle, « on ne sait jamais »

Plusieurs lecteurs ont réagi sur Facebook à notre article sur la commercialisation du blé tendre 2023. Notamment Mark, qui explique avoir déjà engagé presque 90 % de sa prochaine récolte.

« J’ai vendu assez haut et ma moyenne est quasiment 50 euros au-dessus du prix actuel, souligne-t-il. J’ai vendu 59 qtx, c’est beaucoup, mais beaucoup moins que de faire du colza, du blé ou autre sans avoir rien vendu mais acheté de l'azote à 700 ou 1 000 euros la tonne (…) Quand on te propose 330-340 pour l'année suivante et ou 700-750 en colza, il ne faut pas trop se poser de questions ! »

Et vous, faites-vous partie des 7 % de nos lecteurs ayant déjà engagé plus de la moitié de leur récolte de blé 2023 ? Pour quel volume, à quel prix, à quelle échéance ? Qu’est-ce qui a motivé votre choix ? N’hésitez pas à réagir en commentaires, en bas de cette page !

« Perso je ne dépasse pas 30 % avant mars… On ne sait jamais », avance de son côté Christophe, qui évoque notamment le risque de gel. Guillaume aussi joue la prudence, et n’a pas engagé « plus de 20 % » de sa future récolte « après les grêles de 2022 ». « C’est l’année où les blés vont geler », ajoute Mcp. « Pas deux ans de suite », espère Arnaud.

Et vous, à quel point les risques météo jouent-ils dans votre stratégie de commercialisation ? Quels éléments prenez-vous en compte pour choisir, ou pas, d’engager des volumes ?