Une démarche engagée vers l’agriculture de conservation des sols depuis 15 ans

Pour enrayer les problèmes de salissement (ray-grass surtout et vulpins), Frédéric Rémy décide, dès son arrivée il y a 15 ans à la Ferme de Saint-Lubin (Val-d'Oise), de diversifier l’assolement de l’exploitation (colza-blé-blé-orge). « Aujourd’hui, on travaille avec une rotation sur 6 ans : la moitié de la ferme en blé tendre et le reste avec des cultures adaptées à nos différents types de sols : colza, lin semences, tournesol et une année avec des protéagineux (pois potager, féverole, pois d’hiver, pois de printemps, vesce…) », explique le chef de cultures, à l’occasion d’une formation Horsch academy organisée en juin dernier autour de l’agriculture de conservation des sols (ACS).

Désormais, avec 3 blés en 6 ans, l’agriculteur compte un gain de rendement moyen de 14 q/ha pour la céréale, par rapport à l'ancienne rotation en conventionnel.

Retrouvez le témoignage de Frédéric Rémy en vidéo :

(désolée pour le son, nous avons eu un souci lors de la captation vidéo)

Supprimer la perturbation du sol au semis

Autre changement sur l’exploitation : l’introduction des couverts végétaux. « Le premier objectif était d’augmenter la fertilité des sols. Aujourd’hui, les couverts participent à l’entretien et au développement de la porosité biologique des sols, tout en continuant à augmenter la fertilité. On utilise une forte proportion de légumineuses, notamment les féveroles, pour leur effet « décompacteur » et leur forte restitution d’azote, ou les vesces (velue, commune…). » « Le coût des semences peut être un frein », reconnaît l’agriculteur. Pour cela, il travaille essentiellement avec des semences fermières.

Après la couverture des sols et l’allongement de la rotation, Frédéric Rémy se penche également sur la réduction du travail du sol, troisième pilier de l’ACS. « Cela s’est fait progressivement jusqu’à complètement supprimer la perturbation du sol au semis, grâce aux deux semoirs Horsch, Avatar et CO6. Le dernier travail profond remonte à 2011 », note l’agriculteur. On est venu assez naturellement à ce système, c’est un moyen de gérer le salissement des parcelles de manière durable. » Afin de « tout mettre en œuvre pour maintenir une parcelle propre », toutes les bordures de champs de l’exploitation sont également broyées.

Plus d'infos sur la Ferme de Saint-Lubin :

- SAU : 400 ha

- Types de sols : argilo calcaire superficiel et limon sableux et argileux.

- MO : Frédéric Rémy, un salarié et un apprenti en BTS Acse



Un travail superficiel pour les cultures à cycle court

Si le semis direct est la pratique majoritaire au Domaine de Saint-Lubin, Frédéric Rémy ne s’interdit pas le recours au travail du sol superficiel « afin d’accélérer le réchauffement du sol pour les cultures qui y sont sensibles, comme le lin et le tournesol. On n’est ni au Brésil, ni dans le Gers… Certaines cultures de printemps à cycle court ont besoin d’être aidées », ajoute-il.

Exemple pour le lin fibre semences : « en 2022, on a semé au 10 août un couvert composé de féveroles, vesce, trèfle d'Alexandrie, phacélie et avoine brésilienne pour une bonne structuration du sol. Dès qu’il commence à fleurir, on attend le bon créneau pour le coucher avec un rouleau. Objectif : favoriser un bon contact avec le sol, stopper la lignification du couvert et éviter d’avoir un C/N trop élevé. Un faux-semis est réalisé pendant l’hiver, puis l’apport d’engrais et un passage de glyphosate à partir du 10 mars. Le lin est semé (950 gr/m²) avec l’Avatar à 2,5 cm de profondeur. Si de l’eau est prévue dans les 10 jours, pas besoin d’effectuer un passage de rouleau, sinon oui ».

Exemple d’un itinéraire technique pour le blé tendre

Dans la mesure du possible, « on essaie de rouler tous les semis, cela finalise le travail du semoir et limite le problème des limaces ». L’agriculteur détaille également un exemple d’itinéraire technique pour une parcelle de blé tendre de la campagne 2022/23, avant une culture de lin fibre et dans un précédent pois potager :

- « derrière le pois, a été semé un couvert de phacélie et de colza. Ce dernier sert à nourrir les limaces et faciliter le passage du semoir, au cas où l’automne aurait été humide. Le couvert est également complété par les repousses de pois potager » ;

- « la variété KWS Extase a été semée le 5/10 (220 gr/m²) avec l’Avatar à 6 km/h pour perturber le moins possible le sol et bénéficier de l’effet nettoyage du précédent » ;

- « un programme classique de désherbage d’automne : chlortoluron + DFF, suivi de prosulfocarbe + flufenacet à la 2e feuille pointante. Un petit rattrapage anti-dicotylédones a également été réalisé au printemps pour ne pas avoir de chardons, ni de gaillet » ;

- « la fertilisation azotée n’a pas été modifiée (en 5 apports) ».

Après la moisson du blé, Frédéric Rémy a recours à la herse à paille, pour accélérer la dégradation des pailles, qui sont toujours restituées au sol. « Ensuite, on va semer un couvert avec une forte proportion de légumineuses : féveroles, vesces, fenugrec, phacélie et avoine brésilienne, indique-t-il. Cela permet de structurer le sol et de produire de l’azote organique qui sera bénéfique à la culture de printemps. »

L’importance du collectif

Pour se lancer en ACS, Frédéric Rémy souligne l’importance du partage d’expériences et du collectif. Il a notamment visité beaucoup d’exploitations et échangé sur les réseaux sociaux avec des agriculteurs déjà engagés ou en cours de conversion. Depuis 2019, il fait également partie d’un des six groupes d’agriculteurs (une dizaine par groupe) lancés par sa coopérative Agora sur cette thématique. « L’ACS demande une remise en question permanente, le but de ces groupes est de faciliter les échanges entre agriculteurs, explique Luc Vandeputte, responsable pour la coopérative de ces questions. On propose également un suivi et des conseils personnalisés en fonction du contexte de chaque exploitation (économie, matériel présent sur la ferme…) ».

