Vincent Marcusse (Groupama) : « Vos robots sont-ils bien assurés ? »

C’était l’une des grandes tendances du dernier Sima, qui s’est déroulé début novembre 2022 à Paris : les robots agricoles mobiles se développent et plusieurs modèles – tels que le Combined Powers des marques allemandes Lemken et Krone, récompensé par un prix Farm Machine 2023 – sortent des usines.

Ces nouveaux engins engendrent-ils des nouvelles contraintes sur le plan assurantiel ? Pas pour le moment, selon Vincent Marcusse, chef de projet assurances des machines agricoles chez Groupama. L’assurance de ces engins s’adapte à la réglementation qui s’applique pour ces derniers. Or, aucun robot autonome n’est encore autorisé à circuler sur la voie publique. Les risques à assurer restent donc semblables à ceux des véhicules agricoles classiques : vol, dommages matériels, dommages aux personnes, responsabilité civile, etc.

Mais Vincent Marcusse en profite pour questionner les agriculteurs déjà propriétaires de robots fixes ou mobiles. « Sont-ils bien assurés pour des robots confinés sur l’exploitation, tels que les petits robots repousse-fourrage par exemple ? » Il s’agit, selon lui, de bien vérifier que tous les engins ont bien été déclarés auprès de leur assureur.

