Prix du colza

L'Australie exporte rapidement son canola

Encore sur un rythme très dynamique, les exportations australiennes de canola ont tout de même accusé un ralentissement en février dernier en s’établissant à 600 kt, contre 713 kt en janvier. La plus grosse partie de ce volume reste toutefois destiné au marché européen (448 kt), dont la France (41 kt). La pression des origines australiennes reste ainsi particulièrement notables et risque de se maintenir au cours des prochains mois. Des analystes locaux anticipent en revanche une réduction des surfaces australiennes sur la prochaine récolte en raison de couts de production trop élevés et de prévisions météos à long terme préoccupantes.