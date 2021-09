Weather Market Des apports hydriques améliorent les conditions de semis

Les conditions de semis en Europe de l’Ouest et sur le continent américain s’améliorent.

Une bonne alternance de pluies et de beau temps améliore les conditions de semis. (©PixaBay)Les travaux de semis en France se poursuivent dans des conditions plutôt favorables avec l’arrivée de pluies qui a permis d’accélérer les chantiers ces derniers jours. D’autres apports sont en outre anticipés à court terme et la remontée des températures a permis des débuts de cycles plutôt encourageants sur les cultures de colza. Un climat plutôt favorable outre-AtlantiqueAux US également, les conditions sont encore considérées comme bonnes. Les pluies fréquentes ont en effet optimisé les potentiels de rendements du maïs et du soja dans la Corn Belt et facilitent les semis de blé d’hiver. Comme en Europe de l’Ouest, la persistance des pluies sera toutefois à surveiller avec le début des moissons de maïs.Les précipitations se sont en revanche faites plus rares ces derniers jours au Canada. Les moissons ont ainsi rapidement pu accélérer dans le pays. Les cartes météos anticipent toutefois de nouv...