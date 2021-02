Weather Market La chute des températures en France et aux US apportent quelques inquiétudes

Des températures négatives inquiètent en France après les averses des dernières semaines. Aux États-Unis également, une vague de froid s’abat sur les cultures.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

La chute des températures apporte un risque sur les cultures françaises et US. (©PixaBay)La France a subi une soudaine chute du thermostat en début de semaine. Ces températures négatives font suite à d’importantes précipitations et suscitent ainsi quelques inquiétudes concernant le risque de gel mécanique. Les récentes précipitations ont par ailleurs légèrement entamé les potentiels des céréales d’hivers sur l’ensemble du territoire, sans toutefois que la situation soit encore préoccupante.Risque de gel aux USLes États-Unis subissent également une vague de froid préoccupante actuellement. Les zones de production les plus touchées profitent toutefois d’un manteau neigeux, certes mince, mais qui devrait suffire à protéger les cultures d’un gel potentiel. En mer Noire, de bonnes pluies sont venues améliorer les conditions des cultures d’hiver ces derniers jours. La récente remontée des températures a toutefois laissé à découvert les cultures du sud de la Russie et d’une bonne partie de l’...