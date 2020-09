Weather Market Le climat français se dégrade à nouveau

Marius Garrigue Terre-net Média

Le retour d’un climat sec et chaud apporte un risque sur les cultures de colza et les semis d’hiver. Au Brésil et en mer Noire, les travaux pourraient aussi souffrir du manque de précipitations.

Un climat sec et chaud s'installe à nouveau en France. (©Pixabay)Après la rapide embellie des dernières semaines, la France fait de nouveau face à un climat sec et chaud. Les colzas qui ont pu être semés et ont profité de meilleures conditions de levées sont ainsi toujours à surveiller. Les semis de blé et d'orge d'hiver risquent par ailleurs eux-aussi de souffrir de la situation si un retour des précipitations n'intervient pas rapidement. En Allemagne, la situation est similaire, bien que le déficit hydrique soit moins marqué.Les semis débutent dans le secEn mer Noire c'est également le sec qui prédomine actuellement. Les producteurs russes et ukrainiens observent ainsi avec inquiétude les cartes météo à l'approche des semis d'hiver. Pour le moment, les prévisions n'apportent aucune précipitation notable. Autre continent, même situation, les semis brésiliens de maïs, voire de soja, pourraient eux aussi, démarrer dans un contexte de sec accru, notamment dans le Mato Grosso.En Argentine...

