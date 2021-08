Weather Market Les conditions climatiques s’améliorent enfin en France

L’arrêt des pluies et des températures plus élevées font du bien aux cultures françaises, tandis que l'arrivée de pluies rassure aux US.

Le retour du soleil profite pleinement aux cultures de maïs. (©Pixabay)L’été semble enfin parvenir à s’installer durablement sur une large partie de l’Hexagone. La montée des températures et l’arrêt de précipitations ont permis une rapide accélération des derniers chantiers de récolte ces derniers jours. La montée du thermostat et un ensoleillement plus généreux viennent également optimiser les cycles de développement des maïs et tournesol en place. Le climat en Allemagne et au Royaume-Uni est en revanche plus mitigé avec des précipitations encore annoncées sur les sept prochains jours.Des pluies rassurantes aux USAux US également, la situation reste sous surveillance. Malgré des annonces optimistes début août, les températures dépassent encore régulièrement les 40 °C dans l’Ouest et le Nord de la Corn Belt. Les États-Unis sont toutefois balayés par des précipitations régulières et des orages suffisamment calmes pour ne pas endommager les cultures. Ces pluies au Nord des US et au Canad...