Weather Market Les conditions restent sèches en Russie

L’arrivée de précipitations rassure en France, tandis le manque d’eau complique les semis d’hiver en mer Noire et en Amérique du Sud.

Les pluies sont de retour en France. (©PixaBay) En France, les apports pluvieux reviennent balayer la moitié Sud depuis la mi-septembre et les prévisions restent humides à court et moyen termes. Ces précipitations devraient participer à un bon départ des semis des céréales d’hiver et aider au bon développement des colzas qui ont pu être semés à la fin de l’été. Attention cependant à un automne qui pourrait une nouvelle fois être trop humide.Toujours sec en Mer noire En mer Noire en revanche, le sec prédomine toujours autant. La Roumanie et une partie de l’Ukraine devraient recevoir prochainement de bonnes pluies, mais les conditions de semis dans la majeure partie de la Russie restent très compliquées.Les États-Unis vont à l’inverse pouvoir profiter de cette absence de pluies dans la Corn Belt durant la prochaine quinzaine pour avancer rapidement les travaux de récolte de maïs et de soja. L'apport hydrique des dernières semaines dans les zones de production de blé d’hiver US permet en ...