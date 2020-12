Weather Market Les conditions restent sèches en Russie

Le déficit hydrique persiste en Russie tandis que la France profite de pluies favorables.

Un climat hétérogène profite aux cultures françaises. (©Pixabay)La France continue de profiter d’un climat hétérogène et favorable. Des pluies viennent en effet nourrir les sols de manière mesurée et régulière, tandis que les températures restent relativement douces pour la saison. Les prévisions sont en outre rassurantes avec de nouveaux passages pluvieux anticipés la semaine prochaine. En Allemagne en revanche, un déficit hydrique se creuse à nouveau et sera à surveiller ces prochaines semaines.Du sec en mer Noire et aux USEn mer Noire également, le climat reste très sec malgré les pluies qui étaient venues améliorer la situation fin novembre. Les températures hivernales sont en outre installées en Russie avec un thermostat désormais sous les 0 °C et des cultures peu préparées à de potentiels dégâts de gel. Outre-Atlantique, de bonnes pluies ont été enregistrées dans l’ensemble du Midwest. Un manque d’eau est toujours rapporté dans le Texas, mais la situation dans le Kansas et l’Okla...