Weather Market Les cultures européennes souffrent du climat sec

Le climat européen continue de s’aggraver tandis que les conditions en mer Noire se sont nettement améliorées.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Le climat européen menace les cultures d'hiver et de printemps. (©PixaBay)L'Europe est à nouveau au centre des préoccupations avec un climat sec qui s’installe durablement sur l’ensemble du continent. En France, le déficit hydrique est ainsi toujours notable et les prévisions à quinze jours restent avares en matière de précipitations. Outre-Rhin et outre-Manche, la situation est désormais catastrophique avec une teneur en eau des sols extrêmement faibles et des cartes météo peu encourageantes. Compte tenu de ces conditions, les potentiels de rendement des cultures d’hiver et de printemps sont inquiétants.Montée des températures en SibérieEn mer Noire en revanche, les bonnes précipitations de ces dernières semaines ont presque entièrement comblé les déficits hydriques d’Ukraine et de Roumanie. Le sud de la Russie a également connu une nette amélioration climatique, tandis que la Volga et la région Central connaissent des conditions optimales depuis plusieurs semaines. La Sibérie subit e...