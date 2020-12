Weather Market Les cultures russes font face à un risque de gel inquiétant

Le risque de gel est désormais préoccupant en Russie tandis qu’en France les conditions climatiques restent très bonnes.

Les cultures russes sont fortement exposées au froid en cette fin décembre 2020. (©PixaBay) L’entrée dans l’hiver continue de se faire en douceur en France. Des apports hydriques réguliers maintiennent les sols dans de bonnes conditions tandis que le thermostat reste particulièrement élevé pour cette période de l’année. Les températures risquent certes de rapidement retomber ces prochains jours, mais les prévisions restent proches des normales de saison et ne devraient pas apporter de risques notables sur les cultures.Les cultures russes et US à découvertEn Russie en revanche, l’inquiétude reste prédominante. Un redoux a en effet provoqué la fonte d’une grande partie du manteau neigeux qui s’était formé ces dernières semaines. Un nouveau coup de froid risque ainsi d’entraîner des dégâts de gel sur des cultures de blé d’hiver déjà affaiblis par un automne particulièrement sec.Dans le Midwest américain, les précipitations sont également toujours aussi rares et les prévisions ne sont pas ...