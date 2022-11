Weather Market Les hautes températures menacent les cultures françaises

Les températures très élevées en France exposent les cultures, tandis qu’aux US et en Argentine la sécheresse demeure.

Les températures élevées engendrent un risque pour les cultures d'hiver. (©Terre-net Média)Le climat européen reste marqué par des températures exceptionnellement douces en ce début de mois de novembre. Favorable à la bonne avancée des semis d’automne et à la levée des cultures d’hiver, cette météo suscite désormais de plus en plus d’inquiétudes à mesure que les attaques d’insectes se multiplient. Le développement précoce des cultures expose en outre ces dernières à des risques de dégâts de gel accrus à l’arrivée de l’hiver.Les conditions hydriques en France ressortent en revanche très encourageantes et l’arrivée de nouvelles pluies anticipées à sept jours rassurent. En Allemagne et au Royaume-Uni, l’excès de pluie commence cependant à être surveillé. Une très large partie des blés d’hiver russes reçoivent également des cumuls de pluies bien trop élevés depuis plusieurs semaines, notamment dans le district fédéral Central.Les cultures US ont à l’inverse reçu des pluies favorables à la ...