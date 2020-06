Weather Market Les maïs US souffrent d’une montée des températures

Une vague de chaleur en Amérique du Nord et en mer Noire apporte un risque notable sur les cultures. En France, les conditions climatiques sont désormais excellentes.

Le climat français est désormais optimal avec des températures relativement fraîches et un apport hydrique régulier et mesuré. Ces améliorations permettent ainsi un bon développement des maïs et des tournesols en place, mais arrivent trop tardivement pour compenser les dégâts constatés sur les blés, colzas, et orges d’hiver. La situation hydrique en Allemagne et au Royaume-Uni reste par ailleurs critique.

Rapide montée des températures

Les conditions en Amérique du Nord sont également surveillées avec attention en raison d’une montée rapide des températures. Les maïs de la Corn Belt et les blés US souffrent particulièrement de la situation et les prévisions à 15 jours affichent un thermostat encore élevé. Les blés d’hiver du Midwest présentent en outre encore un déficit hydrique très important.

Au Canada, les chaleurs sont plus mesurées mais un manque d’eau est également rapporté dans le Saskatchewan et le Manitoba alors que les semis de blé dur, de canola, et de blé de printemps touchent à peine à leur fin. Dans l’Alberta en revanche, les conditions sont bien meilleures.

La mer Noire connaît, elle aussi, une montée des températures rapides, notamment en Ukraine et dans les régions russes productrices de blé d’hiver. Ici aussi, les prévisions à quinze jours n’anticipent aucune amélioration. Au Brésil en revanche, de bonnes pluies ont été très bénéfiques aux cultures de maïs, tandis qu’en Australie les conditions restent optimales à l’ensemble des cultures.

