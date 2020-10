Weather Market Les pluies apportent un risque sur les semis d’hiver

La France subit comme en 2019 un automne bien trop humide après un été marqué par la sécheresse. Les semis en mer Noire et aux US se déroulent dans le sec.

Les averses en France menacent les semis d'hiver (©PixaBay)La France continue de subir des pluies excessives en ce début d’automne. Outre les dernières récoltes de maïs à réaliser qui pourraient s’en trouver retardées, ce sont surtout les semis d’hiver qui suscitent de nombreuses inquiétudes. Au Royaume-Uni, la situation est d’ailleurs tout aussi critique et l’absence de précipitations prévues ces deux prochaines semaines n’est pas pour rassurer. En Allemagne en revanche, la situation est plutôt favorable aux assolements.Du sec en mer Noire et aux USEn mer Noire c’est le manque d’eau qui gêne les travaux et un bon départ des cultures, bien que quelques pluies soient venues soulager les sols ukrainiens. Dans le sud de la Russie notamment, le déficit est désormais très important et les cartes météo n’affichent pour le moment aucune pluie significative sur la prochaine quinzaine.Le climat est d’ailleurs similaire dans les grandes plaines américaines où les emblavements d’hiver se déroulen...