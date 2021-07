Weather Market Les pluies inquiètent en France et en Allemagne

Les pluies apportent un risque notable sur les qualités des cultures d’hiver d’Europe de l’Ouest. En Amérique du Nord, des précipitations viennent à l’inverse soulager les cultures étatsuniennes et canadiennes.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Les pluies persistent sur une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. (©PixaBay)Les récoltes françaises débutent sous la pluie et pourraient ainsi accumuler un retard conséquent ces prochains jours. Des risques de qualité sont en outre rapportés sur les céréales d’hiver, tandis que les maïs profitent actuellement pleinement de ces apports. Les cartes météos restent pour le moment mitigées avec une moitié est de l’Hexagone qui devrait subir des précipitations plus ou moins intenses selon les modèles, tandis que la moitié ouest pourrait recevoir des pluies plus parcimonieuses.Des prévisions rassurantes en mer Noire et aux USLe Royaume-Uni et l’Allemagne risquent en revanche d’être encore plongés sous les averses durant la semaine à venir. En mer Noire également, les pluies sont un réel sujet d’inquiétudes en pleine période de moisson. Les chantiers ukrainiens et du Sud de la Russie sont ainsi observés avec beaucoup d’attention, mais les prévisions sont ici bien plus rassurantes et les trava...