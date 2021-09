Weather Market Les pluies retardent les récoltes canadiennes

L’absence de précipitations apporte un risque sur les colzas d’Europe de l’Ouest, tandis que les récoltes canadiennes sont retardées par les pluies.

Les pluies viennent menacer les récoltes canadiennes. (©PixaBay)Le climat d’Europe de l’Ouest demeure particulièrement capricieux cette année. Après avoir empêché les travaux de récolte et dégradé les qualités sur la première moitié de l’été, les précipitations sont désormais absentes dans une large partie de l’Hexagone et du Royaume-Uni. Les semis et premières levées de colza suscitent ainsi de nombreuses inquiétudes. Les sept prochains jours devraient toutefois s’accompagner davantage d’apports hydriques selon les dernières cartes météos.Des pluies retardent les moissons canadiennesLes récoltes canadiennes sont quant à elles à leur tour perturbées par l’arrivée d’averses. Les chantiers prennent ainsi du retard et de premières alertes sur des dégradations de parcelles sont d’ores et déjà rapportées. La météo devrait toutefois être un peu plus favorable ces prochains jours. Aux États-Unis en revanche, la tendance reste à l’amélioration. Les pluies continuent de balayer l’ensemble de la...