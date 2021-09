Weather Market Les semis 2021 risquent de débuter dans le sec

L’arrêt des précipitations intervient tardivement en France et pourrait entraver les semis 2021. Aux US, la tendance est en revanche à l’amélioration.

L'arrêt des précipitations pourrait entraver les travaux de semis. (©Pixabay)Le climat en France demeure difficile à appréhender. L’arrêt des précipitations a certes permis de terminer des chantiers de récolte les plus tardifs, mais ce retour du sec vient désormais alerter sur la progression des premiers travaux de semis. Les températures demeurent en outre particulièrement fraîches pour la saison et seront à surveiller avec attention durant les prochaines semaines. Les maïs hexagonaux accusent d’ailleurs un retard de développement notable, dû principalement à ce manque de chaleur durant la période estivale.De bonnes précipitations aux USOutre-Atlantique, la tendance est en revanche à l’amélioration, avec l’arrivée de précipitations sur l’ensemble des zones de production. Les déficits hydriques dans le nord de la Corn Belt et le cœur du Midwest sont désormais comblés et les potentiels des maïs et sojas en place sont pleinement relancés. Les conditions de semis de blé d’hiver dans le Ka...