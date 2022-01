Weather Market Les températures hivernales s'installent en France

Les températures fraîches sont à surveiller en France et aux US, tandis que l’Argentine a subi un épisode caniculaire particulièrement critique.

Les températures se rafraichissent de part et d'autre de l'Atlantique. (©PixaBay)Le climat français risque de susciter de plus en plus de préoccupations au cours des prochains jours. Si elles ne devaient pas encore atteindre de niveau critique, les températures pourraient continuer à se rafraîchir sensiblement jusqu’à la fin du mois, affaiblissant ainsi des cultures sans couverture neigeuse et peu échaudées au froid après une première partie d’hiver particulièrement douce. Les précipitations devraient en outre ressortir mesurées à court terme.Bonne couverture neigeuse en mer NoireLe Midwest américain est également sous haute surveillance avec l’arrivée d’une nouvelle vague de froid qui risque de venir toucher le Kansas à court terme. Le manque d'eau est en outre toujours creusé dans les principaux États producteur de blé d’hiver. En mer Noire en revanche, le manteau neigeux continue de s’étendre et couvre désormais une bonne partie du Sud de la Russie (jusqu’alors à découvert) ainsi qu...