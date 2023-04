Blé tendre 2023 : quelle est votre stratégie de commercialisation ?

Après la flambée des cours en 2022 au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les prix des céréales décroissent depuis des semaines pour presque retrouver leurs niveaux d’avant-guerre. À 255,5 €/t le 1er février 2022, le cours du blé tendre rendu Rouen atteignait ainsi 437 €/t le 17 mai 2022, son record. Il était descendu à 351 €/t le 17 octobre 2022, à 290 €/t le 17 février 2023, à 237,5 €/t ce 25 avril.

Prix du blé tendre rendu Rouen depuis le 1er janvier 2022 (©Terre-net Média)

Au vu de ces évolutions, aviez-vous engagé des volumes de blé 2023 avant la décrue des cours ? Pour en avoir une idée, nous vous avions posé la question via des sondages, l’un en décembre dernier et le second plus récemment.

Fin 2022, 60 % des lecteurs indiquaient qu’ils n’avaient encore engagé aucun volume de leur prochaine récolte de blé tendre. Certains d’entre vous expliquiez sur les réseaux sociaux jouer la prudence en cas de problème météo au printemps… quand certains s’étaient déjà lancés sur de gros volumes.

« Quand on te propose 330-340 pour l'année suivante, il ne faut pas trop se poser de questions ! », lançait Mark, qui avait déjà engagé 90 % de sa récolte 2023. Guillaume n’avait pour sa part « pas engagé plus de 20 % », méfiant « après les grêles de 2022 ». « Vendre à terme ou sur pied non merci, vendre mes stocks oui à 100 % : il faut une campagne d'avance pour vendre dans ces conditions », jugeait Pierrot sur Terre-net.

Plus récemment, près de la moitié des 2 608 votants déclaraient n’avoir engagé aucun volume, un quart avait engagé moins de 25 % de la récolte 2023, 15 % entre 25 et 50 % de la récolte, et 12 % plus de 50 % de la récolte.

Et vous ? Avez-vous engagé des volumes de blé 2023 ? Combien, à quel moment, selon quelles modalités ? À prix ferme ou prix moyen ? Qu’est-ce qui vous a décidés à vous engager, ou au contraire qu’est-ce qui vous incite à la prudence ? Avez-vous le sentiment d’avoir pu tirer parti de la flambée des prix du blé de 2022 ?

L’incertitude prédomine pour les semaines et les mois qui viennent du côté des prix des céréales. Le marché semble avoir intégré en grande partie les incertitudes liées à la guerre en Ukraine. Même si les menaces russes de ne pas reconduire le corridor céréalier et les interdictions d'importation des grains ukrainiens dans plusieurs États européens apportent de la tension, la tendance reste à la baisse ces jours-ci, encouragée par les bonnes conditions climatiques aux USA.

Si en face les prix des intrants se sont repliés ces derniers mois, notamment ceux des engrais, on entend de plus en parler d’un risque d’effet-ciseau dans les exploitations (quand les produits ne couvrent pas les charges).