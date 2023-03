Viballa, nouvel herbicide de post-levée pour toutes les variétés de tournesol

« Même si le tournesol est qualifié de culture à bas niveau d’intrant, les agriculteurs ont besoin de solutions et d’accompagnement pour mener au mieux la culture. Gain de productivité (rendement, huile, gestion du stress hydrique), sécurisation de l’implantation (gestion des ravageurs et des maladies), nutrition, gestion des adventices sont les axes prioritaires travaillés par Corteva », présente Alain Pescay, directeur marketing santé végétale.

« Apporter un spectre complet »

La firme vient d'ailleurs de dévoiler l'arrivée d'un nouvel herbicide de post-levée dès ce printemps 2023 : Viballa. « Composé d'Arylex active (Halauxifène-méthyl 3,13 g/l), il offre un nouveau mode d'action sur tournesol, utilisable sur toutes les génétiques (hybrides conventionnels et tolérants herbicides) », indique Marc Declemy, chef de marché cultures industrielles.

Parmi les bénéfices mis en avant : « plus d'alternatives dans la gestion des résistances et plus de souplesse dans le choix des variétés ». « La molécule Arylex est peu dépendante de la température, ce qui donne plus de flexibilité pour intervenir par rapport aux conditions climatiques. »

Viballa va « permettre également de répartir les investissements entre pré-levée et post-levée » et « d'apporter un spectre complet. Il est efficace sur ambroisie à feuilles d’armoise, chénopodes, ammi majus, Xanthium (lampourde à gros fruits), mercuriale, morelle. Son mode d'action, en post-levée, se distingue des ALS par sa rapidité d’action : quelques jours après l’intervention, les agriculteurs peuvent déjà voir l’effet sur les adventices », ajoute Marc Declemy.

Retrouvez la synthèse d'efficacité pluriannuelle de Viballa par Corteva Agriscience (pour une application entre 4 et 8 feuilles du tournesol) :

Dicotylédones Abutilon TS Chénopode hybride S Aethuse S Chardon des champs TPS Amarante réfléchie MS Coquelicot S Ambroisie à feuilles d'armoise TS Datura PS Ammi majus TS Gaillet S Aneth des moissons TS Lampourde à gros fruits S Atriplex TPS Mercuriale annuelle S Carotte sauvage TS Morelle noire MS Caucalis S Renouées TPS Chénopode blanc S Séneçon des champs TPS

Légende :

- TS : très sensible (≥ 95 %)

- S : sensible (85-94 %)

- MS : moyennement sensible (70-84 %)

- PS : peu sensible (50-69 %)

- TPS : très peu sensible (≤ 49 %)

« L'ambroisie à feuilles d'armoise est une adventice de plus en plus difficile à contrôler, ayant développé une résistance aux deux molécules jusque-là disponibles, et qui ne cesse de progresser en France (voir la carte ci-dessous) », note Isabelle Rougerie, Isabelle Rougerie, responsable technique chez Corteva. « Elle pénalise la rentabilité de la culture (- 3 q/ha pour 10 pieds/m²) et représente également un problème de santé publique avec son pollen allergisant. » Avec Viballa, Corteva entend apporter « une nouvelle référence sur ambroisie à feuilles d'armoise » et ainsi « assurer la pérennité du tournesol ».

Etat des connaissances sur la répartition de l'ambroisie à feuilles d'armoise en France entre 2001 et 2021. (©Observatoire des ambroisies, Fredon France)

L'application de Viballa est recommandée à la dose de 1 l/ha « à partir du stade 4 feuilles bien étalées (5-6e feuilles pointantes) sur l'ensemble de la parcelle ». Il est préconisé aussi « d'attendre au moins 1 mois après le semis ».

À noter : « Viballa peut provoquer des symptômes transitoires sur le tournesol (flétrissement, tige coudée), qui sont sans impact sur le rendement », précise la firme.

L'équipe Corteva Agriscience présente lors de la conférence de presse pour Viballa. De gauche à droite : Isabelle Rougerie, responsable technique ; Camille Jouan (en bas), responsable communication santé végétale ; Séverine Jeanneau, responsable filière et développement durable ; Marc Declemy, chef de marché cultures industrielles et Alain Pescay, directeur marketing santé végétale. (©Terre-net Média)

