Identifier, pour chaque parcelle, les leviers adaptés

Les essais au champ restent les plus adéquats pour identifier la stratégie la mieux adaptée à un contexte de salissement, dans un système d’exploitation donné. Bayer pilote depuis plusieurs années des plateformes d’essais en désherbage des grandes cultures. L’enjeu : innover pour une agriculture rémunératrice et durable. Alors qu’à Varaize, en Charente-Maritime, le ray-grass est au cœur de l’expérimentation menée depuis cinq ans, à Roches, dans le Loir-et-Cher, c’est le vulpin qui, depuis trois campagnes, est la cible.

46 % d’efficacité pour la roto-étrille

Côté résultats, sur la plateforme de Varaize, la technique du faux semis a bien fonctionné en 2021-22 avec 29 % de réduction de l’infestation, pour une densité d’adventices de près de 700 épis/m². Les résultats peuvent être assez variables selon les années suivant les conditions climatiques (en conditions sèches, les adventices ne lèvent pas et ne peuvent être détruites, ni mécaniquement ni chimiquement, avant le semis). Le désherbage mécanique, en l’occurrence à l’aide d’une roto-étrille en 2021/22, a donné des résultats significatifs avec un niveau d’infestation réduit de près de 46 %. Mais cette solution dépend beaucoup des conditions météorologiques, de la structure du sol et du matériel utilisé.

Bayer met à disposition des agriculteurs, via leur distributeur, un kit de diagnostic qui permet de détecter la résistance aux matières actives foliaires de printemps en céréales, ALS et ACCase et d’évaluer son niveau. Grâce à lui, c’est l’option deux passages d’herbicides qui a été retenue : un passage à l’automne en prélevée puis un au printemps à base d’ALS (sulfonylurées), en alternant les modes d’action des spécialités utilisées. Sur cette plateforme, c'est la combinaison de pratiques culturales, associées à une bonne connaissance de l’infestation de la parcelle et à une stratégie herbicide adaptée, qui a donné les meilleurs résultats. Il montre que la réussite du désherbage passe et passera, de plus en plus, par le combinatoire.

Contre les vulpins, un labour tous les 3 à 4 ans

Dans le Loir-et-Cher, la situation est tout autre. La parcelle, gérée historiquement en techniques culturales simplifiées, est conduite avec une rotation classique pour la région : colza, blé, orge, et des stratégies de désherbage basées sur des applications uniques. Sur l’exploitation, la gestion des vulpins est de plus en plus compliquée. L’an passé, sur la plateforme, le retour du labour a donné de très bons résultats, alors qu’aucun passage de charrue n’avait eu lieu sur la parcelle depuis quatre ans. Environ 70 % de la population d’adventices ont ainsi été enfouis en profondeur. Le faux semis, associé à un décalage de la date de semis des céréales, a également bien fonctionné et limité la concurrence.

L’implantation de cultures associées a, en revanche, présenté des résultats plus aléatoires. Cette thématique reste à étudier. Les conditions météorologiques ont enfin eu raison du bon positionnement des passages d’outils de désherbage mécanique (herse étrille puis houe rotative) avec comme conséquence une irrégularité des résultats obtenus : notables sur blé, mais non visibles sur orge d’hiver. Quant à l’application d’un herbicide, son efficacité a été fortement liée aux conditions météo et au stade des adventices. Sur cette parcelle en dérive d’efficacité aux herbicides de printemps, diagnostiquée en amont au moyen du kit Bayer, des programmes de désherbages adaptés à la parcelle ont apporté satisfaction. Dans tous les cas, l’enjeu est d’alterner et de diversifier les familles chimiques au sein des céréales et de la rotation pour limiter le risque d’apparition de résistances et son développement.

La bonne association entre chimie, agronomie et rentabilité économique existe. Reste à trouver celle qui conviendra à une situation donnée et à continuer d’enrichir cette boîte à outils !

Article proposé par Bayer et réalisé par Terre-net Factory.