Désherbage du soja : une stratégie dictée par la flore adventices

En pré-levée : 4 solutions majeures

- S-métolachlore : Mercantor Gold et génériques à la dose de 1,04 l/ha

- Pendiméthaline : Atic-Aqua, à la dose 2 l/ha ; Prowl 400 à la dose de 2,3l/ha

- Association pendiméthaline-clomazone : Bismark à la dose de 1,6 l/ha

- Métobromuron (anti-dicotylédone racinaire) : Proman, Soleto, Inigoà la dose de 3,0 l/ha.Voir ci-dessous les recommandations selon la teneur en argile du sol :

Recommandations d'utilisation de Proman selon teneur en argile du sol (source Belchim) argile < 15 % 15 < argile > 25 % argile > 25 % déconseillé 1,5 l/ha max 2,0 l/ha Ne pas appliquer sur soja dans les situations où la teneur en matière organique du sol est < 15 %

Graminées : en cas de pression moyenne à forte, une gestion en pré-levée est indispensable

Les solutions à base de S-métolachlore et de pendiméthaline sont efficaces sur les graminées estivales types panics, sétaire, digitaire. Le S-métolachlore* présente un intérêt en situation de forte pression panic, ou bien de ray-grass.

* S-Métolachlore > conditions d’application : une dose maximale de 1 000 g avec interdiction d’application sur parcelles drainées en période d’écoulement des drains ; le respecter une ZNT de 20 mètres par rapport aux points d'eau comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres en bordure des points d'eau. La ZNT pouvant être ramenée à 5 mètres avec l’utilisation de buses anti-dérives. La recommandation de non utilisation sur les aires d’alimentation de captage est maintenue.

Le recours aux antigraminées foliaires est possible, et représente une solution de rattrapage intéressante. Ces solutions sont toutefois à éviter dans les situations présentant des risques de résistances aux « fop » et « dimes ». Attention également à l’utilisation de ces solutions en mélange avec les solutions de post-levée, avec des risques notamment d’antagonisme. L’association stratos avec l’imazamox semble bien moins concernée. Pour les autres cas de figure, privilégiez l’application seul d’imazamox ou bentazone, suivi 8-10 jours plus tard par l’application de l’antigraminées foliaire.

La pré-levée : pour un contrôle précoce des dicotylédones

- Le choix entre S-métolachlore et pendiméthaline pour la gestion des graminées se fera également sur la prise en compte de leur complément d’action sur dicotylédones. La pendiméthaline est efficace sur dicotylédones et plus particulièrement sur les renouée.

Attention toutefois en cas de forte pression de renouée liseron, son efficacité peut parfois être insuffisante et devra être complété, mais elle offre un premier contrôle essentiel Dans les situations à forte pression dicotylédones l’association de la pendiméthaline à la clomazone avec le Bismark offrira une efficacité plus importante notamment sur renouée liseron, chénopode ou encore morelle. Cette solution implique un dosage moindre en pendiméthaline. Le S-métolachlore sera intéressant sur morelle et présentera a de légers bénéfices sur datura et, ambroisie.

- En cas de faible pression graminées, la solution de prélevée sera à raisonner davantage en fonction du risque dicotylédones sans pour autant négliger les graminées.

- Le métobromuron est efficace sur un spectre très large de dicotylédones. Il est notamment efficace contre les renouées persicaire et à feuille de patience, chénopode ou encore ambroisie (incontournable dans les programmes avec post-levée en situation ambroisie). En revanche, son efficacité est limitée sur renouée liseron. Il est possible d’associer un métobromuron avec une solution de pendiméthaline-clomazone et un S-métolachlore pour les pressions dicotylédones/ graminées les plus importantes.

Post-levée : respecter les modalités recommandées pour obtenir l'efficacité escomptée

- Intervenir sur adventices jeunes car l’efficacité de la post-levée (imazamox et bentazone) est fortement conditionnée par le stade de l’adventice cible au moment de l’intervention. Viser le stade 2-4 feuilles pour les dicotylédones et 1 talle pour les graminées. Cela correspond à 3-4 feuilles vraies du soja (2 feuilles unifoliées + 1 à 2 feuilles trifoliées) en cas d’application unique. En cas de fractionnement, intervenir dès 3 feuilles vraies (2 feuilles unifoliées + 1 feuille trifoliée), avant de revenir 8 à 10 jours plus tard. Au-delà l’efficacité décroit rapidement.

- Respecter la pleine dose et fractionner la dose sur flore difficile.

- Associer le produit à une huile végétale : pour accroitre l’efficacité de la matière active sur flore difficile, l’ajout d’une huile végétale type Actirob ou Dash est à associer. Attention à bien respecter les précautions d’emploi pour limiter les risques de marquages sur la culture

Chénopodes et renouées liseron : intervenir en pré-levée et en post-levée

Pour un désherbage efficace sur chénopodes et renouées liseron : raisonner sur un désherbage de pré-levée et post-levée.

Assurer un premier contrôle efficace en prélevée pour faciliter l’action de la post-levée

Cette action de prélevée permet de gérer dans un premier temps une bonne partie des levées d’adventices précoces et d’homogénéiser par la suite les prochaines levées d’adventices qui seront éliminées par un désherbage de post-levée.

La pendiméthaline seule (Prowl 400 entre 1,7 l/ha et 2 l/ha ou un Atic-Aqua entre 1,5 l/ha et 1,8 l/ha), offre déjà un premier contrôle intéressant.

Un renfort par la clomazone est possible pour améliorer encore cette efficacité avec Bismark à 1,6 l/ha. Dans ce deuxième cas, la moindre concentration de la pendiméthaline dans le Bismark peut nécessiter un renfort sur graminée (ex : s-métolachlore). Utilisez un Proman à 1,5 l/ha ou un Bismark à 1,6 l/ha (+ S-métolachlore 1l/ha),

En post-levée, intervenez lorsque les adventices sont à un stade jeune pour une meilleure efficacité

Le stade idéal : 2-4 feuilles des dicotylédones, 1 talle maximum pour les graminées, soit 3-4 feuilles vraies du soja ou un mois après le semis.

- Privilégiez un fractionnement du Pulsar 40 en deux applications entre 0,3 et 0,4 l/ha + huile végétale de manière à pouvoir intervenir un peu plus tôt lors de la 1ère application de post-levée. Ce fractionnement permet sur une simple intervention de post-levée de gagner de 10% d’efficacité sur les chénopodes blancs en utilisant un Pulsar 40 (2 fois 0,625 l/ha). De la même manière mais en ajoutant une intervention de prélevée, l’efficacité sur les chénopodes devient quasiment complète (voir figure ci-dessous résultats d'essais Terres Inovia).

- Pour les renouées liserons, avec une intervention de prélevée + fractionnement de l’intervention de post-levée (exemple d’un Proman à 1,5 l/ha + Pulsar 40 à 0,8 l/ha + HAB = huile végétale Actirob B) permet un gain de 30% comparé à une seule intervention de post-levée (Pulsar 40 à 1,25 l/ha).

