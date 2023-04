Le rapprochement entre Pékin et Canberra jouera sur les exports français d'orge

(Article modifié à 18h40) La reprise des relations commerciales entre l’Australie et la Chine ne devrait « pas avoir d’impact sur les exportations d’orges françaises avant la fin de la campagne 2022/23, mais il faudra faire attention sur la campagne 2023/24 », en considérant les stocks australiens importants et la compétitivité de l’offre australienne vers l’Asie.

C’est ce qu’a expliqué Marc Zribi, le responsable de l’unité Grains et sucres de FranceAgriMer, lors d’un point presse organisé jeudi 13 avril.

Les relations entre les deux pays s’étaient détériorées ces dernières années, avec en point d’orgue la demande du premier ministre australien, en mai 2020, de créer une enquête indépendante sur l’apparition du Covid en Chine.

En réponse, l’Empire du milieu avait augmenté à 80,5 % ses droits de douane sur l’orge australienne, alors qu’il en était le principal acheteur, suspendant de facto les échanges. D’autres produits venus d’Australie ont fait l’objet de sanctions chinoises : suspension des importations de viande bovine, hausse des droits de douane sur le vin.

Mais des signes de réchauffement se faisaient sentir ces derniers mois et la ministre australienne des affaires étrangères a annoncé, mardi 11 avril, qu’un accord avait été conclu avec Pékin. La Chine va réexaminer dans les trois mois les droits de douane appliqués à l’orge, pendant que l’Australie va suspendre sur ce même délai le recours qu’elle avait déposé à l’Organisation mondiale du commerce.

The Albanese Government has been making progress towards stabilising Australia's relationship with China by resuming constructive dialogue.



We have now reached an agreement with China that creates a pathway towards lifting duties on Australian barley. pic.twitter.com/0nuRPQkhbL