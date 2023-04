L’UE autorise la Roumanie à interdire les importations ukrainiennes

La Roumanie a obtenu de la Commission européenne d’interdire les importations ukrainiennes de céréales et d’oléagineux sur son sol d’ici au 5 juin, a annoncé le ministre roumain de l’agriculture. Ceci, pour « répondre à leur problème de voir en local des produits à bas coûts, sous le seuil de rentabilité des agriculteurs roumains », explique Agritel.

Comisia Europeana va interzice #exporturile de cereale si seminte oleaginoase din #Ucraina catre #România pâna la data de 5 iunie, a declarat, miercuri, ministrul român al agriculturii, Petre Daea. pic.twitter.com/Ump8RxJBBM — Radio Romania International (@RRInternational) April 26, 2023

Depuis le début de la guerre, en février 2022, les ports roumains de la mer Noire ont été une voie d'exportation majeure pour les produits agricoles ukrainiens, sur lesquels l’UE avait levé les droits de douane. L’accumulation de ces produits dans le pays a mené à des problèmes logistiques et une déstabilisation du marché local.

La Roumanie n’avait cependant pas mis en place d’interdiction unilatérale des imports venus d’Ukraine… Contrairement à ses voisins polonais, hongrois, bulgare et slovaque, devenus routes de transit et de stockage pour les grains et oléagineux qui ne pouvaient pas être exportés via la mer Noire, et qui sont également submergés par cet afflux.

Ces mesures d’interdiction prises depuis la mi-avril par les quatre pays d’Europe de l’est ont été condamnées par la Commission européenne, qui souhaite agir « dans le cadre d'une approche commune européenne », selon sa présidente Ursula von der Leyen.

L’UE a annoncé un soutien de 100 millions d’euros issus de la réserve de la Pac pour indemniser les agriculteurs en difficulté des cinq pays, une aide qui s’ajoute à l’enveloppe de 56,3 millions d’euros octroyés en mars.

Elle prévoit jusque fin juin des mesures « qui permettraient aux céréales ukrainiennes d'entrer dans ces pays uniquement si elles sont destinées à l'export vers d'autres États-membres de l'UE ou vers le reste du monde », explique Peter McMeekin, expert du marché des grains chez Export trading group.