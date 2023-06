Un parcours d'installation bien cadré pour Delphine et Constance

La recherche d'exploitation

Delphine : un passage obligé pour les installations hors cadre familial

Désirant s'installer dans le Cantal, d'où Fabien est originaire et où il travaille avec Delphine depuis une dizaine d'années, le couple contacte le PAIT (point accueil installation transmission) et s'inscrit au RDI (répertoire départ installation) du département. « Un outil très simple d'utilisation, qui a permis de nombreuses visites de fermes et rencontres de cédants, en élargissant au fur et à mesure la zone géographique, jusqu'à la Dordogne », témoigne la jeune installée.

Le RDI, un outil efficace.

Constance : « J'ai repris la structure paternelle »

Constance a eu la chance de pouvoir reprendre les vignes de son père, « sans avoir à chercher de foncier agricole ».

La reprise (foncier, bâtiments, matériel, cheptel...)

Delphine : « Confiance et transparence sont essentielles »

Delphine et Fabien ont repris les parts sociales d'une SCEA entre un père et sa fille. « Lui partait à la retraite, elle ne souhaitait pas continuer seule, précise la jeune femme. La Safer nous a accompagnés pour que cela se fasse dans les meilleures conditions. » Dans la reprise : le cheptel, les bâtiments et le matériel, mais pas le foncier : un tiers a été acheté et deux tiers loués à titre individuel, avec « des baux liés à la société sans remise en cause des fermages ». « L'achat des 170 ha de SAU était trop risqué, surtout qu'ils se situent dans un secteur particulièrement séchant et que nous avions opté pour un système 100 % herbager », détaille Delphine. Avec Fabien, elle a rencontré l'ensemble des propriétaires, « tous contents de voir des jeunes éleveurs arriver sur un secteur, plutôt en déprise ». Comme le cédant qui, maire du village, « n'avait qu'une envie : installer des jeunes agriculteurs ! »

Les cédants et les propriétaires, contents de voir des jeunes s'installer.

Au niveau de la transmission de l'exploitation, la transparence sur son historique, la comptabilité, est essentielle, juge Delphine. De même qu'une « parfaite confiance » entre ceux qui transmettent et les repreneurs. « Dans une cession, il y a l'actif et le passif, donc les emprunts. Même si nous avons convenu de réduire l'effectif de vaches allaitantes pour limiter le capital, nous avons passé quelques nuits blanches. D'autant que mon mari, qui a travaillé auprès des agriculteurs en difficulté, imagine souvent le pire ». C'est pourquoi le couple essaie « d'anticiper au maximum toutes les éventualités ». D'où l'intérêt du PE (plan d'entreprise) et de faire intervenir un centre de gestion.

En savoir plus sur l'installation en élevage de Delphine : « Quand on s'installe, avoir plein d'idées en tête ! »

Le financement (DJA ou dotation jeune agriculteur, aides régionales, à l'investissement...)

Delphine : « Je ne savais pas qu'on pouvait sollicité tout cela »

Ayant le niveau de diplôme requis (agricole de niveau IV) puisqu'ils sont ingénieurs en agriculture, Delphine et Fabien ont tous les deux obtenu la DJA, avec majoration hors cadre familial et conversion en bio (ils sont en année 1). Dans le cadre de l'accompagnement à l'installation agricole (avec DJA), ils ont eu à réaliser le PPP ou 3P (plan de professionnalisation personnalisé), qui évalue les formations nécessaires pour s'installer, ou utiles en complément comme ici. Ils ont, en plus, bénéficié du dispositif Transition pro, en vigueur depuis 2-3 ans, géré par les Régions et s'appliquant aux démissions pour reconversion professionnelle avec reprise ou création d'entreprise.

« Obligés de démissionner, nous n'avons pas touché d'indemnité chômage. Heureusement, nous avions pris les devants pour pouvoir demander ce soutien, qui représente quand même 40 % des droits chômage cotisés pendant 10 ans, sous forme de capital, en deux versements, au moment de l'installation et six mois après à condition, bien sûr, que celle-ci soit toujours effective », explique Delphine, installée en Gaec entre époux depuis le 1er décembre 2022, un an après avoir lancé le processus. Elle a enfin perçu une aide à l'investissement du Département, accessible à tous les exploitants avec priorité aux jeunes agriculteurs. « Nous ne savions pas que nous pouvions sollicité tout ça. En cumulant, cela apporte de la trésorerie et complète, de façon non négligeable, les crédits bancaires et l'apport personnel », reconnaît la productrice.

Constante : un coup de pouce pour assoir la « rentabilité » de l'entreprise

Titulaire d'un BTS, Constance détient aussi la capacité agricole pour l'attribution de la dotation jeune agriculteur et se faire accompagner par la chambre d'agriculture. Elle en a conscience : celle-ci l'a « bien épaulée pour monter le projet et a donné toute la liste des aides financières, outre la DJA, auxquelles prétendre : régionales, à l'investissement dans du matériel ou pour des démarches spécifiques », la jeune viticultrice étant en train de se convertir à l'agriculture biologique (2e année), aimerait par conviction s'orienter vers la biodynamie. Installée depuis un an et demi sur 4,5 ha de vignes, elle est d'ores et déjà « rassurée sur la rentabilité » de son entreprise, et envisage même de la développer. « J'attends une opportunité, via Safer ou la cave coopérative, pour m'agrandir et atteindre 8 à 10 ha. Mais, pour l'instant, aucune parcelle ne se libère dans le secteur voulu. »

