Euronext Blé et maïs en baisse sur le marché européen

• AFP

Les prix du blé étaient en repli mardi à la mi-journée sur le marché européen après un nouveau plus haut la veille en séance sur une échéance rapprochée dans un marché actif.

Déjà soutenus par la détente de l'euro face au dollar, « les marchés européens des matières premières trouvent un nouveau soutien face à la progression des cours des énergies », note le cabinet Agritel. Les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse mardi après leur bond de la veille suite à la réunion de l'OPEP+.

Le contrat WTI à New York marque ainsi un nouveau plus haut et s'approche des 78 dollars le baril, retrouvant un niveau comparable à novembre 2014.

Sur Euronext, le prix du contrat de blé sur l'échéance décembre avait atteint un plus haut lundi en se négociant en cours de séance à 266,50 euros la tonne.

Le contrat maïs avait marqué lui aussi un nouveau plus haut sur l'échéance novembre en testant le niveau de 238 euros la tonne en cours de journée, relève Agritel.

Mardi, peu après 13h30 (11h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre était en baisse de 3,50 euros sur l'échéance de décembre, à 261,75 euros et de 2,75 euros sur l'échéance de mars, à 257,25 euros, pour plus de 29 000 lots échangés.

La tonne de maïs était en recul de 2,50 euros sur l'échéance de novembre, à 234,75 euros, et de 2,75 euros sur l'échéance de janvier, à 233,75 euros, sur plus de 1 900 lots échangés.

