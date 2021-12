Euronext Blé et maïs incertains dans un marché étroit avant Noël

Après une séance mouvementée lundi, entamée en forte baisse et finalement clôturée en hausse, blé et maïs évoluaient mardi dans un mouchoir de poche, au gré des liquidations de position de fin d'année.

Sur la scène internationale, la Jordanie était « aux achats pour 120 000 tonnes de blé, ce qui pourrait toutefois se conclure comme à l'accoutumée par un abandon » de cet appel d'offre, indique le cabinet Agritel, précisant que l'Algérie était, elle, en quête de blé dur.

La pénurie et l'envolée des cours des engrais « demeure(nt) un sujet d'actualité et, si la situation ne venait pas à s'améliorer courant janvier, le marché pourrait intégrer une baisse de la production mondiale de céréales », souligne le cabinet, alors que les cours du gaz atteignent de nouveaux sommets.

Afin de juguler l'inflation, l'Inde a annoncé la suspension durant un an des transactions à terme sur les principaux produits agricoles dont le blé, le soja ainsi que ses produits dérivés et l'huile de palme brute, rapporte Inter-Courtage.

India bans futures trading in seven Agri commodities which includes Soybeans, Soy oil, Rapeseed, Crude palm oil , chickpea , Green bean and wheat with an immediate effect for one year. pic.twitter.com/Yp8NoCkLNG