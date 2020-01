L'info marché du jour Des exports européens de blé au top !

D'après la Commission européenne, les exports européens de blé maintiennent un rythme soutenu depuis le début de la campagne et s'élèvent désormais à 15,7 Mt.

Au 20 janvier, la France a exporté 5,3 Mt de blé tendre. (©Terre-net Média) Après plus d’un mois sans mise à jour, la Commission européenne a enfin actualisé ses données douanières hebdomadaires. Les exports de blé européen s’affichent particulièrement dynamiques en ce début d’année, avec un rythme largement supérieur à celui des deux campagnes précédentes. En cumul depuis le 1er juillet, ils ont atteint 15,72 Mt, soit 6,6 Mt supplémentaires comparé à l’an dernier, à date. Ce qui représente un bond de 71 % ! Il s’agit du niveau le plus élevé depuis six ans.Les exportations européennes de blé conservent leur avance par rapport aux deux campagnes précédentes. (©Commission européenne / Création : Terre-net média) Les exportations depuis la France s'élèvent à 5,34 Mt, soit 34 % du volume exporté depuis l'Union européenne, ce qui en fait l'origine principale. La Roumanie arrive à ce jour en seconde position, avec un peu plus de 3 Mt exportées, soit 19,3 % du total européen. Lors de son cons...