Perspectives mondiales sur le colza En 2021-2022, la production mondiale de colza devrait titiller le record de 2017

Selon le Conseil international des céréales, la production mondiale de colza et canola devrait atteindre 73,5 millions de tonnes en 2021-2022. Une production en hausse de 3 % par rapport à la précédente campagne principalement liée à une augmentation des surfaces, notamment au Canada et en Inde. Une tendance mondiale à la hausse en dépit des conditions d’implantation et de culture très difficiles en France et en Europe.

« Principalement liée à l’augmentation de la superficie, la production mondiale de colza et canola en 2021-2022 devrait atteindre un sommet de 73,5 Mt, en hausse de 3 % en un an, et de 2 % par rapport à la moyenne quinquennale », explique le CIC dans sa dernière note consacrée à l’oléagineux.

Parmi les principaux pays producteurs, le Canada et l’Inde devraient voir leur production nettement augmenter. « En supposant que les rendements soient semblables à ceux de l’année précédente, et grâce à l’expansion de la superficie, le Canada pourrait enregistrer une récolte de 20,4 Mt, en hausse de 9 % par rapport à l’année passée ! » Ceci dit, les conditions de cultures ne sont pas optimales, et « on s’inquiète de plus en plus des sols secs dans une grande partie des parcelles ». « Si elle était réalisée, la production dépasserait de 2 % la moyenne sur cinq ans. »

À l’inverse, si la production 2021-2022 en Europe des 27 est attendue au même niveau que l’an passé et devrait atteindre 16,3 Mt, contre 16,1 t, elle reste inférieure d’environ 14 % à la quinquennale. N’oublions pas les dégâts préoccupants causés par le gel en France et des conditions de croissance difficiles. Autre pays en-deçà de la tendance mondiale, l’Ukraine. « Stimulées par les précipitations régulières, les conditions de récolte 2021-2022 en Ukraine sont globalement favorables, mais malgré de meilleurs rendements anticipés, la production devrait se contracter de 6 % par an, à 2,5 Mt, en raison d’une superficie plus faible », explique le CIC. « Néanmoins, le total pourrait dépasser la moyenne d’environ 1 %. »

Des besoins en léger recul

« Dans un contexte de resserrement potentiel de l’offre et de prix élevés, la consommation mondiale de colza/canola en 2021/22 pourrait reculer de 1 %, pour s’élever à 73,6 Mt, tout en restant supérieure à la moyenne. » Selon le CIC, il faudra suivre de près les perspectives en Europe, « le plus grand consommateur mondial, où l’amélioration des conditions économiques pourrait soutenir la demande alimentaire et industrielle ».

Dans cette situation, les stocks mondiaux devraient rester très serrés, et devraient légèrement diminuer. Ils sont estimés à 3,4 Mt, dont des réserves des principaux exportateurs qui devraient fondre d’un tiers par rapport à la moyenne quinquennale, tombant à seulement 1 Mt.

Sur le marché du colza, « la demande mondiale devrait provisoirement être peu modifiée, à 17,4 Mt, avec des achats supérieurs à la moyenne prévus pour la Chine et l’Union européenne ». « Les perspectives pour les principaux exportateurs sont encore provisoires pour le moment. Les exportations du Canada sont susceptibles d’augmenter légèrement, tandis que celles de l’Australie et de l’Ukraine reculeraient légèrement. »

Terre-net.fr, média partenaire de la conférence internationale du CIC 2021 des 8 et 9 juin



Que ce soit pour le blé, le maïs, le soja ou le riz, ces nouvelles tendances seront la toile de fond des discussions lors de la prochaine conférence internationale du CIC 2021, qui se tiendra les 8 et 9 juin prochain et à laquelle Terre-net.fr est média partenaire.



36 orateurs de calibre international débâteront sur les risques stratégiques des marchés mondiaux, les futurs développements des politiques commerciales, le financement du changement climatique et les modalités de couverture sur les marches des céréales, des oléagineux et du riz.

