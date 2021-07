L'info marché du jour Le Henan, grande province agricole chinoise, est submergé

Des zones productrices de blé en Chine sont actuellement ravagées par des inondations record, ce qui pourrait modifier le paysage de la demande en grains.

Suite à des pluies torrentielles, l’est de la Chine est actuellement en proie à des inondations historiques qui ont fait de nombreuses victimes et causé d’importants dégâts matériels.

La province du Henan, grande région pourvoyeuse de blé, est particulièrement touchée. La possibilité d’une forte chute de rendements alimente la rumeur d’un relèvement de la demande chinoise. C’est ce que la maison de courtage Price Futures Group évoquait ce matin dans une dépêche AFP : l’Empire du milieu s’apprêterait à acheter plus de blé d’hiver américain que prévu.

Sur place, on contredit cette possibilité : semé en octobre, récolté entre fin mai et début juin, le blé du Henan ne risque pas grand-chose. Par contre, de fortes craintes apparaissent quant aux dégâts observés en arachides, en coton et en maïs, alertait ce matin le fonds chinois Qingma Investment sur Twitter, spécialisé dans les matières premières agricoles.

En tout cas, la rumeur d’une hausse de la demande chinoise a joué sur les marchés du blé, toujours à la hausse hier soir.

Per #Henan Meteorological Center: The capital of Zhengzhou received 457.5 mm (18.01 in) of rain during a 24-hour period ending at 5pm July 20; a 60-year city record. From 4 to 5pm, the city recorded 201.9 mm (7.95 in). Multiple casualties & substantial damage reported. #China pic.twitter.com/EA8a6bVmWO — Steve Bowen (@SteveBowenWx) July 20, 2021

The flooding in #Henan, China due to absolutely historic rainfall, has caused two small dams to burst, and now threatens one of the largest in China. It's unfathomable to consider how many lives could be lost and damage done if this bursts. #ClimateChange https://t.co/3Ba8sCGpwP — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) July 20, 2021

Flooded roads, waterlogged fields, not many people on the road - the flooding and impact of the heavy downfall is clear as the high speed rail enters Henan territory. Here we are near Anyang /3 pic.twitter.com/7TIrWdYhYN — Olivia Siong (@OliviaSiongCNA) July 22, 2021

