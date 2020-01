L'info marché du jour États-Unis - Chine : l’accord de phase 1 prévu pour le 15 janvier

Enfin du concret dans le conflit commercial qui oppose les États-Unis à la Chine : l'accord de « phase 1 » devrait être signé à la Maison Blanche le 15 janvier prochain. La future signature apparaît désormais bien réelle et pourrait finalement marquer de début de la fin de la guerre commerciale.

Le président américain aura attendu le dernier jour de l’année 2019 pour faire une grande annonce. Mi-décembre, une avancée dans le conflit sino-américain avait enflammé les marchés. Les deux plus grandes puissances mondiales s'étaient alors entendus sur un accord de « phase 1 » et une signature devait avoir lieu « prochainement ». Bien qu'aucune des parties n'avait dévoilé les termes exacts de leur accord ni de date précise, laissant toujours planer un doute sur sa réelle survenue, cela avait suffit à soulever les marchés. Mais Trump a finalement communiqué un élément concret ce mardi : la signature de l’accord de « phase 1 » entre États-Unis et la Chine aura lieu le 15 janvier prochain.

« Je signerai notre très vaste et complet accord commercial de phase 1 avec la Chine le 15 janvier. La cérémonie aura lieu à la Maison Blanche. Des représentants de haut niveau de la Chine seront présents. À une date ultérieure, je me rendrai à Pékin, où les discussions débuteront sur la phase 2 ! », a tweeté Trump ce 31 décembre.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Cette première phase marquera un grand pas en avant et permettra une réduction de certaines taxes américaines sur les importations de produits chinois et devrait doper les achats chinois de produits agricoles américains, notamment pour le soja et le blé.

Mais cet accord n’est qu’une première étape, et le président américain se rendra à Pékin par la suite pour lancer le début des négociations de la « phase 2 ».

La nouvelle concrète de la signature de cet accord qui pourrait enfin mettre fin à cette guerre commerciale qui dure depuis des mois, a apporté un regain d'optimiste sur les marchés et a permis aux cours de démarrer cette nouvelle année sur une belle note positive, des deux côtés de l'Atlantique.

