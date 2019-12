L'info marché du jour L’accord entre les États-Unis et la Chine enflamme les marchés

Les avancées commerciales dans le conflit sino-américain ont suscité de l’optimisme sur les marchés et beaucoup de fonds américains ont racheté leurs positions vendeuses, entraînant à la hausse les cours du blé et soja à Chicago. Le blé et le colza sur Euronext ont suivi la tendance.

Les deux plus grandes puissances mondiales se sont entendues sur un accord commercial de « phase 1 », qui vise à réduire certaines taxes américaines sur les produits chinois et devrait permettre de stimuler les achats chinois de produits agricoles, énergétiques et manufacturés en provenance des États-Unis, tout en réglant certains différends concernant la propriété intellectuelle.

La nouvelle a apporté de l’optimiste sur les marchés et a conduit de nombreux fonds aux États-Unis à racheter leurs positions vendeuses, ce qui a fait flamber le blé et le soja à Chicago. Le cours du blé s’est emballé de plus de 4 % pour retrouver son plus haut niveau depuis fin juin.

L'info marché du jour », Terre-net sélectionne pour vous une information sur un fait impactant les cours des céréales et/ou des oléagineux. Chaque jour de la semaine, avec «», Terre-net sélectionne pour vous une information sur un fait impactant les cours des céréales et/ou des oléagineux.

« Le marché est encore en train de digérer les éléments de l'accord de "phase 1" conclu vendredi entre les États-Unis et la Chine », commentait Monica Moehring de la maison de courtage Allendale. « On attend encore la date et le lieu où il sera signé mais on continue d'entendre qu'il est définitif et que selon ses termes, la Chine va acheter deux fois plus de produits agricoles au cours de deux prochaines années ».

Le montant exact n’est pas encore connu, mais l’accord porterait sur environ 40 Md$ de produits agricoles importés par les Chinois en provenance des États-Unis.

Les cours du blé et du colza sur Euronext ont évolué dans le sillage de Chicago, nettement à la hausse.

Factbox: What is actually in the U.S.-China 'Phase One' trade deal? https://t.co/mn0g5Ch31C — Reuters Ag News (@ReutersAg) December 16, 2019

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net