L'info marché du jour Le maïs craint le retour du temps sec en Amérique du Sud

Le maïs craint le retour du temps sec en Amérique du Sud

Céline Clément Terre-net Média

Si des pluies sont tombées récemment, au Brésil et en Argentine notamment, des conditions plus sèches pourraient revenir sur la deuxième quinzaine de janvier et pénaliser le maïs.

Les récentes précipitations en Amérique du Sud, certes bienvenues, n'ont cependant pas été suffisantes pour limiter la sécheresse bien installée depuis plusieurs mois sur le continent, en particulier au Brésil et en Argentine. Et le sec risque de faire son grand retour au moins pour toute la seconde quinzaine de janvier ! l'info marché du jour du 12/01/21 :



Sachant que le 14/01/21, le gouvernement argentin a supprimé le quota d'exportation quotidien de 30 kt de maïs qu'il avait instauré deux jours plus tôt. Lire aussidu 12/01/21 : Blé, maïs − Le point sur la situation côté export en Russie et Argentine Sachant que le 14/01/21, le gouvernement argentin a supprimé lequ'il avait instauré deux jours plus tôt. Ces conditions sèches seraient très préjudiciables aux cultures de maïs. Conséquence selon Marius Garrigue : « La Bourse de commerce de Rosario a d'ores et déjà diminué de 2 Mt ses prévisions de production argentine pour 2021, à 46 Mt », écrit-il dans l'observatoire marchés de Terre-net.fr. L'année dernière, le pays avait collecté 5,5 Mt de plus ! « Dans son rapport mensuel, l’IGC (International grains council, NDLR) révisait aussi à la baisse, hier, son estimation de récolte mondiale de maïs à 1,133 milliard de tonnes, en repli de 13 Mt par rapport au mois précédent », ajoute le cabinet Agritel. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

